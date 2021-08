O arcebispo Henrik Hauser, enviado do Papa a Medjugorje, morreu

O dramático acontecimento na verdade aconteceu há alguns dias, mas a notícia vazou nas últimas horas.

O arcebispo polonês Henrik Hauser morre. Ele ia morrer na última terça-feira, Mas até poucas horas atrás, nenhuma palavra se espalhou e o maior sigilo foi garantido na ascensão ao paraíso dos devotos.

A morte do arcebispo Hauser entristece muitos

O Padre Husser tinha 78 anos e assumiu a posição de Visitador Apostólico na paróquia de Medjugorje, após a nomeação do Papa Francisco. Várias fontes confirmaram a notícia da morte. Uma, em particular, confirma a sua autenticidade, a saber, a do Padre Przemyslaw Śliwiński da Diocese de Varsóvia.

O padre ficou em estado grave por várias semanas, Também foi documentado por Noor Maryam. Ele deveria ser levado ao hospital no final de julho passado e, naquele momento, seu estado já era especialmente grave.

As últimas declarações públicas emitidas pelo Arcebispo

Por vários anos, quatro para ser mais preciso, o arcebispo Hauser teve malária e, recentemente, também contraiu o coronavírus. número.Nas últimas semanas, sua saúde parece estar melhorando. Infelizmente, ocorreu uma infecção devido a uma bactéria.

“É preciso experimentar a atmosfera deste lugar, daquela oração e daquela liturgia. Você tem que seguir o caminho do rosário e o caminho da cruz pessoalmente, a história não é suficiente …‘, são algumas das últimas palavras públicas que os religiosos deram ao SIR, a agência dos bispos italianos, em 19 de julho, em referência a Medjugorje. mudança de vida. “

Portanto, todos esperavam que o piedoso superasse todas as dificuldades da melhor maneira possível e logo retornasse a Medjugorje para cumprir sua missão. Mas então a emergência atingiu o hospital. Finalmente ascensão ao céu. Rezemos para que os anjos o recebam na presença da luz eterna do Senhor.

Giovanni Bernardi