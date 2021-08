Afeganistão, o Talibã alcançou 11 quilômetros da capital, Cabul-Corriere.it

A partir de Redação estrangeira

Segundo um deputado do estado de Logar, os combatentes deveriam chegar ao distrito de Char Asyab, a um passo da capital.

O Taliban virá Onze quilômetros de Cabul, e pode entrar na capital do Afeganistão Muito antes dos noventa dias que os americanos temiam. Conforme alegado, o representante da província de Logar, Hoda Ahmadi, citando Al Jazeera, segundo o qual os combatentes deveriam ocupar toda a província e prenderam autoridades locais, chegando ao distrito de Char Asyab, a cerca de onze quilômetros de distância. sul em Cabul. Militantes também atacaram a cidade de Mazar-i-Sharif, no norte, de diferentes direçõesMunir Ahmed Farhad, porta-voz do governador da província, disse que houve fortes confrontos nos subúrbios, disse Munir Ahmed Farhad. Ascender 19, entretanto, o Taleban invadiu as capitais provinciais afegãs Em seu avanço, ele os liderou sem muita resistência do exército do governo, Às portas da capital.

Mais dois caíram no sudeste do país: Sharana na região de Paktika e Qalat na região de Zabul. Khalid Asad, vice-governador da província de Paktika na câmara baixa do parlamento nacional, disse que a casa do governador e a sede da polícia foram evacuadas e o Taleban entrou na cidade. O Sharana foi entregue com segurança e sem nenhum tiro.De acordo com Asad. Funcionários do governo local e forças de segurança evacuaram a cidade depois que um acordo foi alcançado com o Taleban por meio de líderes tribais da área. Entramos na cidade de Shrana em Paktika. Todos os postos de controle defensivos na cidade foram ocupadosO porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, anunciou no Twitter.

Mujahid disse que a cidade de Qala foi capturada e controlamos o gabinete do governador, a sede da polícia, o centro de inteligência e todas as instalações da cidade. Durante os últimos três meses e meio Estudantes do Alcorão controlavam 140 centros distritais, 19 capitais regionais e quase 10 passagens de fronteira. Enquanto isso, as forças do governo estão lutando contra o Taleban em pelo menos cinco das 34 províncias do Afeganistão 1: 1 em hostilidades.72 militantes foram mortos e 107 feridosDe acordo com o último relatório emitido pelo Ministério da Defesa em Cabul.