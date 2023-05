Código de trânsito, grosseria ao volante caro, tudo bem se eles ouvirem você

O respeito pelas regras do Código da Estrada é, por princípio, consagrado à segurança de si e dos outros e ao respeito de quem circula na estrada: assim como passa a educação.

Mais frequentemente do que podemos Imagine E certificando-se, todos os dias, durante as viagens em qualquer veículo, de que haja casos Grosseria Infelizmente está corrigido rua.

Carros, Motos e Caminhões: Seja qual for o veículo que você dirige, na estrada você corre o risco de se envolver não apenas em perigos ou acidentes, mas também em adjetivos E mais ou menos ofendido Renascimento. E quem faz e quem risco?

O ponto focal foi e continua o mesmo: qual é o limite entre a tolerância níveis Frequentemente exagerado Educação ruim Meu comportamento na rua e o que a lei permite ou não?

o código, Para dizer a verdade, prevê como o comportamento inadequado pode ser pago em termos de educação multar. mas quando? Em particular, estamos falando de insultos.

Insultos no carro: qual é o crime hoje?

Pode ser um insulto para o mentor porque desordem na estrada, Do trânsito, o sistema nervoso, como vemos no dia a dia, é muito exercitado freqüente E muito indulgente. Mas as multas realmente existem?

Vamos começar pela dura verdade: até algum tempo atrás havia a possibilidade de você acabar em prisão Em caso de insulto: crime de insulto fitness E orgulho de alguns.

Havia o perigo de um semestre na prisão e multar Por mais de quinhentos euros, mas por agora é tudo não criminal, O que significa que o delito de insulto se transformou em crime Civil.

Então, você não está agindo criminalmente, mas com base no mais estrada dentro Civil para reclamar danos. Quanto às penalidades? Espera-se que haja um nível dependendo de insulto.

Humilhação no carro: quais são os riscos?

Nós vamos de multas cem euros até oito mil dependendo da situação. Afinal, como costuma acontecer, o insulto está na rua assinante: Neste caso, o juiz pode optar por não aplicar nenhuma multa.

E se a resposta for sim ameaçar? A linha é muito tênue, aliás, se continuar a provar que além de insultar alguém, realmente o ameaçou, a multa pode Saída alémE mil euros.

Porém, mesmo nesse caso, seria necessário comprovar a ausência de reciprocidade. O elemento-chave é entendido: Ele se comporta Bom, educadamente E não caia em provocações, é realmente a única coisa sábia a se fazer sempre.