Ucrânia e ex-soldado americano mortos em ataque russo a Bakhmut – Europa

Um americano foi morto em um ataque russo na Ucrânia. A CNN relata isso. Este é Nicholas Mayme, um soldado aposentado das Forças Especiais do Exército dos EUA que serviu por mais de 20 anos. O ex-soldado estava em um prédio em Bakhmut que foi atingido por fogo de artilharia de Moscou, disse o tenente-coronel aposentado Perry Blackburn. Ontem, a notícia da morte de um cidadão americano foi relatada pelo líder dos mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, mas a Casa Branca não confirmou isso.

A noite em Kiev foi interrompida pela enésima vez pelas luzes e estrondos das explosões antiaéreas, que protegeram a capital ucraniana do oitavo ataque aéreo russo em dezesseis dias, o último dos quais em escala “extraordinária” para ela. intensidade. Os russos dispararam seis temíveis mísseis hipersônicos Kinzhal contra a cidade, um recorde desde o início da guerra. Fontes russas disseram que Moscou nega a alegação de Kiev de que armas antiaéreas ucranianas derrubaram seis mísseis hipersônicos russos Kinzhal.

O resultado anunciado por Kiev é certamente excepcional: todos os seis foram abatidos, possivelmente graças aos sistemas Patriot americanos, mas não há confirmação oficial. Não há dúvida de que uma chuva de mísseis não é uma boa maneira de falar de paz, enquanto o enviado chinês Li Hui começou sua turnê pela Europa diretamente de Kiev, depois continuou nos dias seguintes na Polônia, França, Alemanha e finalmente em Moscou, em busca de uma solução política para o conflito. Junto com os Kinzhals, Moscou bombardeou a capital ucraniana com mísseis Kalibr, mísseis balísticos e drones, em uma das escaladas mais perigosas desde o início da invasão que manteve os cidadãos acordados e ansiosos enquanto as explosões ressoavam pela cidade. O alarme de ataque aéreo soou primeiro às 2h30 e depois às 4h. Destroços caíram nos distritos de Shevchenkivskyi, Sviatoshynskyi, Solomianskyi, Obolonskyi e Darnytskyi, causando danos, alguns incêndios e ferindo três, segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko. A Rússia afirma que foi capaz de destruir o sistema Patriot usando um míssil Kinzhal, enquanto uma autoridade dos EUA disse que “pode ​​ter sido danificado, mas não destruído”.

Em qualquer caso, poderia ter sido muito pior para Kiev, que imediatamente após a viagem de Zelensky pela Europa trouxe uma vitória para as armas ocidentais, coletando “poderosos pacotes de defesa”, mesmo que os ucranianos continuassem a chamar F16. Por outro lado, Moscou fala sobre uma escalada de novas armas em Kiev e condena um novo dia de ataques na Rússia, já que um drone foi abatido na região de Bryansk e outro teve como alvo a sede do FSB na região de Kursk.

Enquanto as palavras do chefe da inteligência militar da Ucrânia servem apenas para inflamar o confronto: em uma entrevista no YouTube com o jornalista ucraniano Valery Savchuk, Kyrillo Budanov disse que os serviços de Kiev “já atingiram muitos” na Rússia, “incluindo figuras públicas e da mídia”, sem nada. Ele reivindica abertamente a responsabilidade pelos assassinatos e agressões de figuras da propaganda russa, mais recentemente o ferimento do escritor nacionalista russo Zakhar Prilepin em 6 de maio. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, atacou os serviços de inteligência ucranianos como “terroristas” e “aqueles que justificam o regime de Kiev e o patrocinam como cúmplices”. Em um segmento considerado surpreendente pela mídia ucraniana, Budanov afirmou que “a maioria” do que o líder mercenário de Wagner, Yevgeny Prigozhin, diz é “verdade” e que seus milicianos “demonstraram competência máxima”, em contraste com o exército regular russo. Talvez as declarações tenham a intenção de inflamar conflitos internos dentro das forças russas, enquanto os combates continuam em Bakhmut em uma situação que ambos os lados consideram “difícil”. O comandante das forças terrestres das Forças Armadas, Oleksandr Sersky, celebrou o “contra-ataque” dos seus soldados com uma visita à frente da cidade, onde disse que Wagner estava “como ratos numa armadilha”.

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar, afirmou que “em poucos dias, as tropas limparam cerca de 20 quilômetros quadrados ao norte e ao sul do subúrbio de Pakhmut para o inimigo”. No entanto, os russos “avançam até a própria cidade e a destroem completamente com artilharia”. Trata-se, portanto, de uma frente complexa, sujeita a mudanças bruscas, e na qual uma vitória com profundo significado simbólico é conquistada após meses de violentos confrontos.