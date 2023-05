Controvérsia em Pen America. Masha Gessen, a jornalista anti-Putin, renuncia. Competir para excluir escritores russos

Nova Iorque – “Acredito fortemente em uma missão lápismas tive que me afastar da liderança para não fazer parte de algo que considerei uma má decisão.” Masha JessenO jornalista russo-americano de 56 anos é uma das vozes mais críticas do presidente russo Presidente russo Vladimir Putin.

Jessen anunciou sua renúncia ao conselho de administração do grupo sem fins lucrativos Pen America, com sede em Nova York, considerado uma das mais importantes organizações globais em defesa da liberdade de expressão, após a decisão de excluir dois escritores russos de uma reunião organizado por Vozes do Mundo. Festival, para não desagradar a dois autores ucranianos. O autor levantou preocupações Artem ChapaiApelido Anton Vasilyovich Vodianyjornalista e escritor Artem Shih, que participam da guerra como soldados, e os últimos como franco-atiradores e artilheiros. Ambos eram convidados do encontro, que enfocou autores nas trincheiras.

Ao chegarem a Nova York, os dois perceberam que em outro encontro, que Jessen havia oficiado, e destinado a autores no exílio, havia dois russos, um jovem jornalista, historiador e romancista. A essa altura, Chapai e Sheik ameaçaram não participar caso o outro painel, ao qual o romancista chinês também compareceu, não fosse cancelado. Murong Xuecun. Após uma série de tentativas de salvar a programação, o CEO da Pen America disse: Susan NosselEle anunciou o cancelamento da reunião.

Gessen, que se apresentou com o pronome neutro, disse que não muda seu compromisso com a organização, mas que não pode mais exercer a função de vice-presidente. O festival foi fechado no sábado e poucas pessoas notaram o incidente. A renúncia de Jessen, que ele revelou oceano Atlânticotornando-se uma questão internacional.

O boicote aos russos tornou-se uma questão delicada que atravessa muitos setores, do esporte ao teatro, da ópera à literatura. Nussel havia se manifestado contra os boicotes no passado, mas a Pen America nunca se envolveu. romancista ucraniano no ano passado Andrei Kurkov, Presidente da Pen Ukraine, ele fez um discurso no festival após participar de uma conversa no palco com o romancista russo-americano. Gary Steinart. Mas face a este ano, não foram convidados escritores russos, também devido a restrições relacionadas com a Covid. Desta vez, a volta ao normal do programa gerou um embate.

O caso foi aberto com a chegada da delegação chefiada por Chappe e Sheikh a Nova York. O primeiro explicou ao The New York Times que “um soldado ucraniano não poderia, por razões políticas e de imagem, aparecer sob o mesmo guarda-chuva que os participantes russos”. “Acho”, acrescentou, “que as únicas consequências de aparecermos juntos seriam minha culpa diante de todas as pessoas mortas e torturadas pelo exército russo.”

Por muitos anos, Jessen foi uma voz hostil a Putin, que dedicou sua autobiografia maliciosa “O homem sem rosto” em 2012 e, cinco anos depois, “O futuro é história”, dedicada à autocracia russa. Os boicotadores russos são o jornalista e historiador autônomo Ilya Venyavkin e a romancista Anna Nemtser, que deixaram a Rússia logo após a invasão da Ucrânia. Ambos cooperam com o Russia Independent Media Archive, um projeto de defesa do jornalismo independente apoiado pela própria Pen America. Jessen não criticou o boicote dos autores ucranianos (“Eles estão travando uma guerra defensiva com todas as ferramentas à sua disposição”), mas explicou que “a questão é apenas sobre a resposta de Ben”. e aquele não aos autores exilados, embora fossem russos, foi considerado uma recusa do tratado.