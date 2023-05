A Bíblia hebraica que quebrou recorde: a mais antiga foi vendida por 38 milhões

A mais antiga Bíblia hebraica quase completa, conhecida como Codex Sassoon, que tem cerca de 1.100 anos (datando do final do século 9 ou início do século 10), foi vendida no leilão da Sotheby’s em Nova York esta noite por $ 38.126.000 (€ 35.170.000). O precioso manuscrito foi posto à venda pelo financista e colecionador suíço Jacob (Jackie) Safra, herdeiro de uma fortuna bancária sírio-libanesa-suíça, que o possuía desde 1989. O manuscrito foi arrematado em leilão, após licitação. Demorou pouco menos de dez minutos, por Alfred Moses, um advogado da Covington & Burling, ex-embaixador dos EUA na Romênia durante o governo do presidente Bill Clinton.

Moisés, como relata Adnkronos, doará o Codex de Sassoon ao Museu Anno – o Museu do Povo Judeu em Tel Aviv. “Minha missão era reconhecer o significado histórico do Codex de Sassoon e garantir que ele seja mantido em um local acessível a todos”, disse Moses em um comunicado. Esta Bíblia estabeleceu um novo recorde: tornou-se o manuscrito mais valioso já vendido em leilão em todo o mundo, superando o Leonardo da Vinci Leicester Codex que Bill Gates comprou em 1994 por US$ 30,8 milhões. No entanto, a quantia arrecadada pelo Codex Sassoon fica aquém do recorde de um documento histórico histórico estabelecido pelo colecionador Ken Griffin em 2021, quando ele pagou US$ 43 milhões para obter uma impressão original da Constituição dos EUA.

A Bíblia vendida a um preço recorde inclui todos os 24 livros da Bíblia judaica, menos cerca de 12 folhas, incluindo os primeiros 10 capítulos do Gênesis. Das 792 páginas do manuscrito, apenas cerca de 15 capítulos estão faltando. Os pergaminhos da Bíblia receberam o nome do empresário, filantropo e colecionador de manuscritos hebraicos David Solomon Sassoon, seu antigo proprietário. De acordo com a Sotheby’s, a cópia é anterior à primeira Bíblia hebraica totalmente concluída, o Códice de Leningrado, em cerca de um século. O Aleppo Codex preservado no Museu de Israel em Jerusalém é mais antigo que o Sassoon Codex, mas aproximadamente dois quintos de suas páginas estão faltando. O Codex Sassoon contém as notas massoréticas dos primeiros estudiosos medievais sobre como as palavras dos vinte e quatro livros da Bíblia hebraica foram escritas, lidas e acentuadas. Ele também contém mais de mil anos de anotações, textos, comentários e registros de propriedade.