A grande operação do exército israelense no campo de refugiados de Jenin

Ataques de drones foram usados ​​em uma área densamente povoada para atingir grupos terroristas, matando pelo menos três pessoas

Na noite de domingo para segunda-feira, o exército israelense lançou uma grande operação militar contra o campo de refugiados da cidade de Jenin, na Cisjordânia, área ocupada por Israel desde 1967 e que os palestinos reivindicam como suas terras. Um grande número de soldados e veículos blindados e, acima de tudo, bombardeios aéreos de drones foram utilizados na operação. Pelo menos três pessoas foram mortas, não se sabe se eram da população civil ou dos milicianos que viviam no acampamento, e há dezenas de feridos.

O exército descreveu a operação como “uma ação antiterror em larga escala em Jenin”. Cobriu a cidade de Jenin, mas se concentrou principalmente no campo de refugiados nos arredores, onde 14.000 pessoas vivem densamente compactadas em menos de meio quilômetro quadrado. acredita Que centenas de combatentes de vários grupos armados palestinos, como o Hamas e a Jihad Islâmica, estão encontrando refúgio no campo de Jenin.

O IDF disse que o ataque usou um número de forças equivalente a uma “brigada”, que se refere a pelo menos 1.000 a 2.000 soldados. No entanto, o que causou o grosso da destruição, e constituiu um dos elementos mais proeminentes da operação, foi o uso de drones, que bombardearam vários locais do acampamento de cima.

Ataques de drones não eram usados ​​em operações na Cisjordânia há anos, antes que o governo israelense de extrema-direita de Benjamin Netanyahu retomasse seu uso neste mês. O exército disse que bombardeou um “quartel-general militar” usado por um grupo armado local e, em seguida, realizou operações de bombardeio direcionado a vários alvos dentro do campo.

Algumas testemunhas palestinas descreveram o processo como mais aleatório. disse Khaled Al-Ahmad, um motorista de ambulância Reuters Ele disse que havia uma “guerra real” no campo de Jenin e que “toda vez que as ambulâncias saíam, cinco a sete carros voltavam cheios de feridos”.

No entanto, grupos de militantes palestinos dentro do campo responderam violentamente à operação. Membros locais do movimento Jihad Islâmica, conhecido como Brigada Jenin, disseram que atacaram vários APCs israelenses com armas explosivas.

Por mais de um ano, o nível de confrontos na Cisjordânia aumentou dramaticamente. Na semana passada, o exército israelense se envolveu em um grande confronto perto do campo de refugiados de Jenin, usando helicópteros militares para abater militantes palestinos.

