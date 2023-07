“Trouxemos 700.000 crianças para a Rússia.” Medos por Zaporizhia

As autoridades de Moscou supostamente transferiram 700.000 crianças de zonas de conflito na Ucrânia para o território russo “nos últimos anos”. Isso foi afirmado pelo presidente da Comissão Internacional do Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento Russo, Grigory Karasin. “Nos últimos anos, 700.000 crianças encontraram refúgio conosco, fugindo do bombardeio de zonas de conflito na Ucrânia”, disse Karasin em seu canal no Telegram. de acordo com guardião.

No terreno, na Ucrânia, a situação é incerta. “A semana passada foi difícil para as linhas de frente. Mas O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escreveu no Twitter Poste um vídeo sobre as batalhas na frente. “Estamos avançando passo a passo! Agradeço a todos que defendem a Ucrânia, a todos que lutam nesta guerra para que a Ucrânia vença.” Na frente de Zaporizhia, de acordo com o governador controlado pelos russos Yevgeny Paletsky, “os ucranianos perderam mais de 20.000 homens” desde o início da contra-ofensiva.

enquanto isso aparece Nova voz de Yevgeny Prigozhin É publicada no canal Zona Cinza, ao lado do Grupo Wagner. Fundador e chefe da milícia privada, presumivelmente do exílio na Bielorrússia, Promete “novas vitórias na frente em um futuro próximo”. Na verdade, soa como o seu próprio.

Medos por Zaporizhia. Medvedev: Um apocalipse nuclear é “possível”

Zelensky pediu à comunidade internacional que “monitore de perto” a situação na usina nuclear de Zaporizhia, ocupada pelos russos desde março de 2022. De acordo com o prefeito da cidade vizinha ocupada de Enerhudar, Dmytro Orlova, Cerca de cem funcionários da fábrica que cooperam com os russos e especialistas da agência russa Rosatom iam deixar a cidade. Entre 5 e 6.000 trabalhadores reféns permanecerão no exército russo. Antes da invasão, 12 mil pessoas trabalhavam na fábrica.

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia também fala sobre a usina de Zaporizhia, “O Falcão” Dmitry Medvedev. “Um apocalipse nuclear não é apenas possível, mas muito provável.” Ele escreve no Telegram. “Há pelo menos duas razões. Uma, que o mundo está enfrentando um confronto muito pior do que durante a crise do Caribe”, e “a segunda razão é bastante trivial: armas nucleares já foram usadas, o que significa que não há tabus”.

Em artigo publicado pelo jornal Rossiyskaya Gazeta, Medvedev aborda a questão do acordo sobre o trigo. Tal como está agora, ele argumenta, “deve ser encerrado”. “Todos perceberam a dependência dos produtos agrícolas e alimentícios de nosso país, e esta é a razão da campanha interminável do Acordo de Grãos. Embora já esteja claro para todos que não há necessidade como está e deve ser completamente encerrado.” O acordo de trigo do Mar Negro expira em 17 de julho.

Rússia e China, a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai amanhã. e cooperação entre as marinhas

Amanhã, o presidente russo Vladimir Putin está participando de uma cúpula de vídeo com outros líderes da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), incluindo China e ÍndiaCom o objetivo de trocar pontos de vista “sobre os problemas internacionais e regionais mais importantes”. A Índia presidirá a reunião. A Organização de Cooperação de Xangai inclui Rússia, China, Índia, Paquistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão.

O ministro da Defesa chinês, Li Shangfu, durante seu encontro com o comandante-em-chefe da Marinha Russa, Nikolai Yevminov, em Pequim, disse acreditar que “através de esforços conjuntos, o relacionamento entre os dois exércitos continuará se aprofundando e consolidando, e continuará a fazer novos progressos e alcançar um novo nível.” Li acrescentou que a China está “pronta para trabalhar com a Rússia para poder implementar o importante consenso alcançado” por seus líderes, Xi Jinping e Putin, e “continuar a enriquecer o significado da parceria estratégica abrangente bilateral de coordenação para uma nova era”. ” .

Além de, “As marinhas chinesa e russa têm trocas estreitas e interações frequentes, e espera-se que os dois lados fortaleçam a comunicação em todos os níveis. e ampliar o escopo da cooperação concreta”, e dar uma “contribuição positiva para a manutenção da paz e da estabilidade nos níveis regional e global”.