Notícias de hoje da Ucrânia-Rússia ao vivo | Dombrovskis: “A União Europeia está a preparar o décimo quarto pacote de sanções contra Moscovo.”

• É o 777º dia de guerra na Ucrânia.

• Agência Internacional de Energia Atómica: “Os ataques à central eléctrica de Zaporizhya são irresponsáveis.”

• Os Estados Unidos enviam armas e munições apreendidas do Irão para Kiev.

07h51 – 450.000 soldados russos foram mortos ou feridos desde o início da guerra

Mais de 450.000 soldados russos foram mortos ou feridos na Ucrânia desde o início do conflito, em 24 de fevereiro de 2022: o Estado-Maior do Exército de Kiev anunciou isto no Facebook, confirmando que só nas últimas 24 horas 830 homens foram mortos ou feridos. Relatórios Ukrinform.

07h37 – Zelensky: Não ao congelamento da guerra, isso seria uma pausa para Putin

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeita a hipótese de congelar a guerra lançada pela Rússia contra o seu país, alertando que será apenas uma “pausa temporária”. Para o presidente russo, Vladimir Putin. Numa entrevista ao jornal Bild, Zelensky disse que “alguns” ficariam “felizes” em congelar o conflito. No entanto, a Rússia aproveitará a cessação das hostilidades para “aumentar a produção e os stocks de tecnologia militar, mísseis e drones”, bem como para analisar “todos os erros cometidos no início” da invasão da Ucrânia. Então o país agressor volta a atacar. Portanto, segundo Zelensky, congelar a guerra seria “como uma pausa enquanto assistia a um filme”. Mas o presidente ucraniano disse recentemente que a guerra “não é um filme, é a realidade, e esta pose é para Putin”.

07h35 – Zelensky: Putin “se sente um monstro, quer ocupar o país inteiro”

O presidente russo, Vladimir Putin, “compreende apenas a força e sente-se como um monstro: se não conseguir defender-se, ele destruirá mais, e o seu desejo é ocupar toda a Ucrânia”. Isto foi afirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante uma entrevista ao jornal Bild. O chefe de Estado de Kiev acrescentou que o dono do Kremlin “destruirá tudo e matará muitas pessoas”.». Na verdade, a “maioria” dos ucranianos “não fugirá”, por isso Putin “vai matar muitos deles”. “Haverá muito sangue, haverá muitas vítimas, muitas perdas”, alertou Zelensky. Estamos falando de centenas de milhares”, enfatizou ZelenskyA Ucrânia “certamente” vencerá a guerra travada pela Rússia contra ela“Não temos alternativa, mas não posso prometer isso nem definir uma data.”

06h50 – Ministério da Defesa da Rússia: 5 drones destruídos na região de Bryansk

Durante a noite, as forças de defesa aérea russas destruíram cinco drones ucranianos sobre a região de Bryansk. Isto foi relatado pelo Ministério da Defesa russo. A declaração dizia: “Ontem à noite, outra tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista usando drones contra alvos localizados no território da Federação Russa foi frustrada”. O ministério acrescentou que “os sistemas operacionais de defesa aérea destruíram cinco drones ucranianos no território da região de Bryansk”. READ “Guerra no Afeganistão? O erro da direita” - Libero Quotidiano

06h43 – Estado-Maior da Ucrânia: 14 dos 17 drones lançados pela Rússia destruídos durante a noite

Durante a noite, as Forças Armadas da Federação Russa atacaram o território da Ucrânia com 17 drones Shahid, 14 dos quais foram destruídos. Isto foi relatado pelo Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia em sua página no Facebook.

06h10 – Zelensky ao Politico: A Rússia está exercendo sua influência na política americana

para Volodimir Zelensky A Rússia tem conseguido exercer influência na política e na mídia americanas. O presidente ucraniano rejeitou mais uma vez as declarações do ex-presidente Donald Trump Sobre a possibilidade de um fim rápido ao conflito em curso no país da Europa de Leste. “Se o acordo (para acabar com a guerra) é simplesmente desistir do nosso território, e se essa é a ideia básica, então é uma ideia muito primitiva”, disse Zelensky numa entrevista ao Politico. “O que eu preciso são argumentos fortes. “Não de ilusões, mas de ideias reais, porque a vida das pessoas está em jogo”.

De acordo com o que disse o chefe de estado ucraniano. Qualquer acordo baseado na cedência de território à Rússia em troca do fim das hostilidades apenas abrirá caminho para mais “guerras de conquista” por parte do Presidente russo, Vladimir Putin. No futuro. Zelensky disse que a única paz negociada possível deve deixar ao Kremlin “qualquer espaço para implementar os seus planos”.

Zelensky expressou isso na entrevista E a frustração com os aliados ocidentais sobre a insuficiente ajuda militar fornecida a Kiev até agorae foi particularmente criticado Alemanha Recusar-se a fornecer mísseis de longo alcance a Kiev: uma linha que, segundo Zelensky, ameaça contribuir para a continuação das hostilidades. Quanto aos Estados Unidos, o Presidente ucraniano suavizou o tom em relação ao ex-Presidente Trump, que agora se tornou o candidato oficial do Partido Republicano à Casa Branca, mas disse que o contactou através de intermediários para o instar a visitar Kiev e monitorizar a situação. situação pessoalmente. A realidade da guerra. Finalmente, Zelensky alertou contra a suposta interferência russa na política americana e na mídia americana, com declarações mais uma vez destinadas a desencadear o debate: “Os russos têm lobistas em todo o lado: nos Estados Unidos, nos países europeus, no Reino Unido, na América Latina, em África.». Moscovo também está alegadamente a “injectar a sua própria narrativa nos meios de comunicação” através de “representantes de certos grupos de meios de comunicação, cidadãos americanos”. “São as pessoas que aparecem na mídia com certas mensagens, às vezes muito pró-Rússia.” READ Pandemia, 'profecia' do Financial Times prestes a se tornar realidade - observa Bicol

05h58 – Estados Unidos: “Kiev concorda com 138 milhões em peças de reposição para mísseis Hawk.”

O Departamento de Estado dos EUA deu luz verde para 138 milhões de dólares em vendas militares estrangeiras à Ucrânia para fornecer reparações e peças críticas para os sistemas de mísseis Hawk de Kiev. Conforme relatado pela Associated Press (AP). O Departamento de Estado dos EUA disse em comunicado: “A Ucrânia precisa urgentemente aumentar as suas capacidades de defesa contra ataques de mísseis russos”. Washington afirma que “preservar e sustentar o sistema de armas Hawk melhorará a capacidade de Kiev de defender a sua população e proteger a infra-estrutura nacional crítica”.

36.05- Dombrovskis: “A União Europeia está a preparar o décimo quarto pacote de sanções contra Moscovo.”

A União Europeia começou a preparar o décimo quarto pacote de sanções contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia, que será adoptado nesta Primavera: Vice-presidente da Comissão Europeia Valdis DombrovskisConforme relatado pela mídia de Kyiv. “Começamos a preparar o décimo quarto pacote de sanções, que está previsto para ser adotado na primavera. Provavelmente incluiria um Uma extensa lista de medidas restritivas com forte impacto no combate à evasão fiscal“Por exemplo, no sector marítimo, enquanto a Rússia continua a tentar violar o preço máximo das suas exportações de petróleo”, disse Dombrovskis. O vice-presidente da Comissão Europeia sublinhou também que a União também procura uma forma de impedir a evasão de sanções através de subsidiárias ocidentais que operam em países fora da Europa. “Continuaremos a perseguir os amigos de Putin e aqueles que ajudam a Rússia a contornar as sanções ou a reconstruir o seu arsenal de armas.».

05h25 – Explosões na região de Zaporizhia e Mykolaiv

A mídia local informou que as explosões ocorreram esta noite na cidade de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia e na região sul de Mykolaiv.

04h52 – Explosão em Odessa, alarme de ataque aéreo soa

Uma explosão foi registrada durante a noite em Odessa, segundo o canal de TV ucraniano “General”. De acordo com o mapa electrónico do Ministério da Transformação Digital da Ucrânia, foi anunciado um alerta de ataque aéreo nas regiões ucranianas de Nikolaev, Dnepropetrovsk, Kirovograd e Odessa, bem como em partes das regiões de Zaporozhye e Kherson sob o controlo de Kiev.

03h21 – Suécia: Avião de reconhecimento russo interceptado

A Força Aérea Sueca (Svenska flygvapnet), juntamente com caças alemães, interceptaram um avião de reconhecimento russo Il-20 perto da costa da Suécia. O anúncio foi feito pelas forças armadas em Estocolmo. A declaração, divulgada pela mídia ucraniana, dizia: “Identificamos visualmente uma aeronave russa Il-20 voando a sudeste de Blekinge”. A operação foi realizada “em conjunto com dois aviões alemães Eurofighter da OTAN que decolaram de Laage, na Alemanha”. READ Rússia e Udalstov algemados: ele é o líder da "Frente de Esquerda"

03h20 – Rússia ataca 6 centros populacionais na região ucraniana de Sumy

As forças russas bombardearam seis comunidades residenciais na região de Sumy, nordeste da Ucrânia 14 ataques separados Durante o dia. Conforme relatado pela administração regional Kyiv independente. Durante as últimas 24 horas pelo menos 50 explosões No Oblast de Sumy. As comunidades de Unakivka, Bilobelia, Krasnopilia, Ukhtyrka, Isman e Seredina-Buda foram atacadas. Ao longo do dia, a Rússia atacou comunidades fronteiriças com morteiros, artilharia, lançadores de granadas e foguetes. Segundo o exército ucraniano, a comunidade Isman testemunhou a queda de pelo menos 14 minas. Não foram relatados feridos ou danos à infraestrutura civil.

01h35 – Dinamarca atribui mais 5,8 milhões de euros para energia na Ucrânia

A Dinamarca atribui 5,8 milhões de euros à energia na Ucrânia. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês. “Os ataques direcionados à infraestrutura energética da Ucrânia intensificaram-se em março e registámos danos significativos. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para tornar o fornecimento de energia o mais fiável e resiliente possível”, afirmou o Ministro do Clima, Energia e Serviços Públicos. Lars Augur. Os fundos para a restauração do sistema energético ucraniano serão retirados do Fundo Estatal “Ucrânia”. O Ministério da Energia de Kiev agradeceu a assistência prestada e confirmou que durante os últimos dois anos de existência do Fundo de Apoio Energético da Ucrânia, Copenhaga destinou cerca de 11 milhões de euros.

00h25 – Drones ucranianos atacam um centro de treinamento russo