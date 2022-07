Rússia: O Ministério das Relações Exteriores está pronto para continuar as negociações com Kyiv

Moscou está disposta a continuar as negociações com Kyiv, desde que a posição da Rússia seja devidamente levada em consideração. Isso foi afirmado por Pyotr Ilyichov, diretor do Departamento de Organizações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, citado pela agência de notícias Interfax. “Nossos colegas ucranianos ainda não responderam às nossas emendas de 15 de abril. De nossa parte, estamos prontos para continuar o processo. Claro, desde que a posição russa seja devidamente levada em consideração”, disse Illichov em entrevista à Interfax. “Neste contexto, assumimos que é prematuro discutir a possível participação das Nações Unidas nas conversações russo-ucranianas como mediador”, acrescentou. Depois de resumir os momentos mais importantes das negociações entre Kyiv e Moscou, Ilychyov comentou: “Um projeto de tratado sobre a solução da situação na Ucrânia, sua neutralidade e suas garantias de segurança começou a ter uma imagem aceitável para as partes. O julgamento por ordem de Kyiv começou.” Ele concluiu: “Parece que os parceiros ocidentais da Ucrânia estão começando a se preocupar: os potenciais garantes de segurança têm relutado em assumir as obrigações relevantes. Como resultado, as negociações, que estão sendo conduzidas on-line, foram suspensas”.