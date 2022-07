Nosso produto. É assim que a Rússia define Elena Rybakina, a nova campeã de Wimbledon. O jogador, nascido e criado em Moscou, que obteve a cidadania cazaque em 2018, foi “celebrado” nas mídias sociais e russas. O número um da União de Futebol de Moscou disse: “Ótimo! Grande Rybakina, vencemos Wimbledon. Foi repetido pelo ex-número um do mundo Yevgeny Kafelnikov, que expressou sua opinião no Twitter:” Comprar um produto pronto para uso de um fábrica de classificação é algo que todos sabem fazer…”.

Além de Rybakina, na reunião com a mídia cazaque, havia também o chefe da Federação Polsky, que argumentou com seu colega russo: “Se esse sucesso é um produto da Rússia, por que eles deixaram assim? ? 2018, quando chegou até nós, Tarbyshev afirmou que não Ele a considera uma jogadora promissora… No entanto, eu digo que é apropriado acabar com essa polêmica, muito já foi dito.”