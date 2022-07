Papa Francisco nomeia três mulheres para juramento dos bispos

Raffaella Petrini, Yvonne Ryongwat e Maria Lea Zervino -.

O Papa Francisco nomeou três mulheres membros do Círculo Episcopal.

EU Irmã Rafaella PetriniESF, Secretário Geral da Prefeitura do Estado do Vaticano, Pe. Yvonne RyongwatFMA, ex-presidente geral das Filhas de Maria para a Christian Aid, H Maria Lea ZervinoPresidente da Federação Mundial das Organizações de Mulheres Católicas. Assim, os três novos candidatos serão Participe do processo de eleição de novos paroquianos.

O papa Francisco anunciou sua intenção na semana passada em uma longa entrevista à Reuters. O pontífice havia respondido a uma pergunta sobre a presença de mulheres no Vaticano e sobre as disposições da nova Constituição Apostólica que reforma a Cúria e quais departamentos poderiam no futuro ser confiados a uma pessoa comum ou a uma mulher comum. Aqui está a resposta de Francisco, conforme relatado pela mídia do Vaticano:

“Estou aberto à oportunidade de ser. Agora na província um vice-governador… Agora, no sínodo dos bispos, na comissão para a eleição dos bispos, duas senhoras irão pela primeira vez. Abre um pouco assim.”

Em seguida, Francisco acrescentou que vê no futuro ser possível nomear pessoas comuns à frente de túmulos como “os leigos, a família e a vida, ou a cultura e a educação, ou a biblioteca, que é quase dekar”.

O circuito dos bispos atualmente inclui membros apenas cardeais e bispos, enquanto os chanceleres são bispos e padres e entre os funcionários há uma irmã.

O Papa havia citado em sua resposta o caso da Irmã Raffaella Petrini, que foi nomeada no ano passado como “Secretária Geral” e, portanto, número 2 na província do Estado do Vaticano, e que agora entrou para os Doutores dos Bispos.

Outras mulheres que ocupam cargos “administrativos” no Vaticano incluem a freira espanhola Carmen Ross Nortes, “subsecretária” do Dicastério para as Religiões, a freira francesa Nathalie Picquart, “subsecretária” do Sínodo dos Bispos, e a salesiana Irmã Alessandra Smirelli, “Secretário Decastry para o Desenvolvimento Humano Integrado”.

Entre as mulheres seculares que ocupam altos cargos estão Francesca Di Giovanni, “subsecretária” do setor multilateral do Departamento de Relações com os Estados da Secretaria de Estado, e a professora argentina Emilce Coda, “secretária” da Pontifícia Comissão para a América Latina Linda Gisoni e Gabriella Gambino, ambas “subsecretárias” do laicato, da família e da vida: depois Barbara Gatta, primeira “diretora” dos Museus do Vaticano; a eslovena Natasha Jovkar, “Diretora” da Direção Teológico-Pastoral da Direção de Comunicações; e o brasileiro Christian Murray, vice-diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. A professora alemã Charlotte Kreuter-Kirchhoff é a vice-coordenadora do Conselho de Economia. Recentemente, o Cardeal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga revelou que o Papa queria nomear uma mulher para chefiar o “Ministério da Economia”, mas “não pôde” porque há salários, tal pessoa merece por competência e currículos, que não podem ser pagos em o Vaticano “.