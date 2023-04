As Nações Unidas “descarregam” a bomba da natalidade na África – Corriere.it

Por trás da emergência dos refugiados no Mediterrâneo, muitos italianos/europeus veem uma realidade maior e mais dramática: a “bomba demográfica” africana, uma espécie de desastre natural maciço e implacável. As previsões de aumento populacional no Continente Negro não estão sujeitas ao escrutínio crítico da verificação empírica; considerada certeza. Combinadas com as disparidades Norte-Sul, essas tendências na taxa de natalidade na África “devem” alimentar movimentos migratórios gigantescos, dos quais as atuais travessias catastróficas do Mediterrâneo seriam apenas um precursor. O pior está por vir.

A demografia se corrige Esse cenário não pode ser questionado, pois já faz parte do nosso senso comum? Mas a demografia não é uma ciência exata, ainda que alguns demógrafos tendam a apresentá-la como tal. Evidência: As previsões mais confiáveis ​​sobre a direção da taxa de natalidade e, portanto, da população, feitas pelas Nações Unidas, estão constantemente sendo corrigidas. Então eles estavam errados nas versões anteriores. A boa notícia é que eles são ajustados para baixo. Mas esta boa notícia é quase ignorada, envolta em silêncio geral, com algumas exceções louváveis ​​como The Economist.

Um exemplo positivo para a Nigéria O fato é que a taxa de natalidade na África está mudando e se desenvolvendo na direção certa, ou seja, para baixo. Tomemos, por exemplo, a Nigéria, o país africano mais populoso com uma população de 213 milhões. De uma década para a outra, as Nações Unidas revisaram suas projeções de aumento populacional e “rebaixaram” até 100 milhões a população projetada da Nigéria para 2060. A ONU também baixou em até 350 milhões que atribui à Nigéria no final de o século. O aumento continua, e agora as Nações Unidas estão alocando mais de meio bilhão de pessoas para a Nigéria até o final do século. Mas depois de subtrair impressionantes 350 milhões, isso significa que as projeções anteriores (que datam de uma década atrás, repito) são definidas de forma sensacional. Então você tem que ter muito cuidado até agora.

O que está acontecendo para forçar o demógrafo internacional de maior autoridade a retroceder tão rapidamente e em proporções numéricas verdadeiramente embaraçosas? Acontece que os hábitos reprodutivos se adaptam, mesmo entre as mulheres africanas, esses hábitos não são um fato estabelecido. Não deveria ser surpresa: a África está finalmente seguindo uma tendência que já ocorreu em quase todas as partes do mundo, inclusive na Ásia, que até recentemente era considerada a outra “bomba populacional”. READ A verdadeira história dos dentes de ouro encontrados em uma câmara de tortura na Ucrânia (roubados de um dentista)

Mali, Senegal e Gana, a tendência é comum Na Nigéria, para manter o exemplo mais importante, a fertilidade média caiu em apenas cinco anos de 5,8 filhos por mulher para 4,6 filhos. Ainda falta muito, mas a regressão é gritante: em apenas cinco anos! A Nigéria não é de forma alguma um caso isolado e a tendência é geral: Mali viu a fertilidade média das mulheres cair de 6,3 para 5,7 filhos em seis anos, Senegal “perdeu” um filho por mulher em uma década e Gana caiu de 4,2 para 3,8 em apenas três anos. . Não devemos nos concentrar nos números absolutos de reprodução por mulher, que ainda são muito altos em relação a nós, mas sim reconhecer a direção da viagem e o desenvolvimento que já ocorreu em tão poucos anos. É um filme que já se viu, não só na Ásia como no próprio Continente Negro onde os extremos norte e sul (países do Magreb e África do Sul) já se estabeleceram entre países com uma taxa média de natalidade elevada, não superior à no passado recente.

O que te leva a ter menos filhos? O fator determinante dessa queda na taxa de natalidade é bem conhecido: a escolaridade das meninas. E quanto mais as mulheres estudam, mais liberadas elas ficam em todos os sentidos da palavra, não apenas pela autonomia econômica que conquistam, mas também pela maior autonomia cultural. As mulheres mais instruídas tornam-se donas de seu comportamento reprodutivo, libertando-se gradualmente do condicionamento de seus pais, maridos, religião e tradições. Além disso, há um fato mais comum: se as meninas vão à escola, atrasam a idade do casamento e, quando casam mais tarde, começam a ter filhos mais tarde e, portanto, têm menos filhos.

fenômeno da urbanização A educação feminina na África está melhorando, embora não tão rápido quanto se gostaria. Mas os avanços na educação não são a única razão por trás da queda nas taxas de fertilidade e natalidade. Está ocorrendo outro fenômeno que, em certo sentido, funciona como um “substituto” da escola. É civilização. A África vive um êxodo massivo e ruidoso do campo para as cidades. O continente está se transformando rapidamente em uma área metropolitana, caracterizada por grandes aglomerações metropolitanas como Lagos, Nairóbi, Cairo, Joanesburgo, Adis Abeba e muitas outras. A migração interna das áreas agrícolas para as cidades é outro fator importante no declínio da taxa de natalidade. As meninas que se deslocam do campo para os centros urbanos, quer estudem ou não, adotam modelos mais “modernos” e valorosos. Assim, entre outras coisas, eles têm menos filhos. As explicações são de vários tipos, talvez afetando razões econômicas: na cidade, os empregos disponíveis para as mulheres são menos compatíveis com gravidez e maternidade frequentes. Além disso, aumenta o custo de criar filhos em ambientes urbanos. O fato é que há menos crianças nas áreas urbanas da África do que nas áreas rurais da África. E toda a África se tornou menos camponesa e menos cidadã. READ Os Estados Unidos, 13 anos depois, começa a invasão das cigarras - Corriere.it

Quem o verá novamente: Clube de Roma O apocalipse demográfico associado ao Continente Negro foi finalmente negado até mesmo por um dos institutos mais famosos de seu desastre: o Clube de Roma. Fundado em 1968 na Accademia dei Lincei, mas depois transferido para Winterthur, na Suíça, o Clube de Roma é uma organização não governamental que reúne estudiosos e estudiosos de várias disciplinas e mantém relações estreitas com organizações internacionais, como as Nações Unidas e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Teve seu momento de notoriedade quando, em 1971, publicou o relatório The Limits to Growth. Esse relatório, assinado por um grupo de acadêmicos, previa o esgotamento dos recursos naturais devido ao aumento da população. Ele estava imerso na ideologia “malthusiana” (do nome do padre econômico Robert Malthus, que viveu no século XIX: sempre contrariando os fatos e sempre influente apesar de tudo). O relatório do Clube de Roma de 1971 foi pioneiro na alarmante e ecologicamente desastrosa corrente que, duas gerações depois, daria à luz a versão adolescente de Greta Thunberg. Os Limites do Desenvolvimento foi condensado, na popular Vulgata, com o conceito de que “somos muitos para viver neste planeta”. Da energia à agricultura, a pressão populacional foi descrita como insustentável. Desde então, a população mundial dobrou e a agricultura avançou tanto que produziu excedentes (infelizmente, ainda morremos de fome, mas menos do que no passado. Em todo caso, a causa da desnutrição é a pobreza e a má distribuição , não Causa de desnutrição.” O solo não é suficientemente fértil).

Sucesso de falsa profecia The Limits to Growth parecia estar certo dois anos depois de seu lançamento, quando em 1973 a OPEP decretou um embargo de petróleo aos países ocidentais e desencadeou o primeiro choque energético. Alguns não entenderam que era uma crise fabricada por razões geopolíticas e, em vez disso, acreditaram que as previsões de escassez no Clube de Roma haviam se tornado realidade. Mas o malthusianismo naquele relatório foi recebido com negações sensacionais nas décadas seguintes. Além dos “limites do crescimento”, milagres econômicos vêm ocorrendo em grande escala desde a década de 1980, particularmente na China e na Índia. Para metade da humanidade, o desenvolvimento apenas começou e trará benefícios inéditos e sem precedentes na história da humanidade. READ Essas variantes que vêm da África: "vacine-as para nos salvar"

Autocrítica? Antes tarde do que nunca Hoje, o Clube de Roma é menos conhecido do que então, mas é protagonista de uma autocrítica tardia que se refere especificamente à “bomba demográfica” africana. Num relatório recente, esta instituição admite que a “bomba” em questão será desarmada porque, segundo as suas últimas análises, o crescimento populacional na África subsaariana irá parar em 2060, 40 anos antes das previsões anteriores.