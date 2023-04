Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje:

Da Polônia “entrega gradual de caças MiG-29 para Kiev”



O presidente polonês, Andrzej Duda, disse que seu país transferirá “lentamente” caças MiG-29 para a Ucrânia “em etapas”, enquanto a Polônia espera que sua frota aérea seja reabastecida com aviões da OTAN. O primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, disse no mês passado que Varsóvia só poderia enviar um número limitado de aviões de combate para Kiev. Duda também anunciou que as Forças Armadas polonesas mantiveram negociações com a Lockheed Martin para discutir a produção de novos equipamentos para o Exército polonês. Até agora, a Polônia forneceu oito MiG-29 para Kiev e planeja enviar mais seis nas próximas semanas.