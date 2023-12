“Eu queria ser engenheiro, então fugi e menti para que minha mãe não fosse presa.”

Alex Patty Ele revelou que mentiu sobre os detalhes de sua fuga para proteger sua mãe e seu avô da polícia. Em entrevista ao The Sun, Alex disse que as dúvidas sobre o estilo de vida nômade que mantinham começaram quando ele era «14 ou 15 anos». O adolescente explicou que as suas ambições futuras o levaram a abandonar os Pirenéus franceses.

Ideias





Alex Paty, Fuga e Dúvida

O menino foi encontrado andando em uma estrada na França seis anos depois de desaparecer. Mais uma vez, aos cuidados do seu tutor legal, a sua avó em Oldham, Alex falou extensivamente sobre a noite da sua fuga e o que o levou a partir. Ele disse ao jornal que as dúvidas já existentes ficaram mais fortes há um ano, pois seu sonho de se tornar engenheiro de software parecia rebuscado. «Percebi que não era uma boa maneira de viver para o meu futuro». A vida que ele poderia ter vivido se tivesse ficado com sua mãe profetizada “zero Viajar, sem amigos, sem vida social. Trabalhe, trabalhe, trabalhe, não estude»Disse a jovem de 17 anos, descrevendo sua adolescência socialmente isolada.

Alex Patey, Aqui viveu a criança perdida (e o que ela fez) por 6 anos: a casta, a fazenda e o papel da mãe

Há um ano, ele começou a planejar sua fuga: fugiu no início deste mês. Ele decidiu não consultar sua mãe porque ela era contra seus planos «Retorne à Inglaterra. Minha mãe não estava aberta a nenhuma outra opinião, enquanto o vovô está mais aberto a possibilidades»Alex disse. Ele então supostamente inventou uma história sobre uma viagem de quatro dias, esperando que isso impedisse a polícia de rastrear sua mãe e seu avô, temendo que eles pudessem ser presos por sequestro de crianças. «Menti para tentar proteger minha mãe e meu avô, mas percebi que eles provavelmente seriam pegos de qualquer maneira. Eu não estava perdido. Eu sabia exatamente para onde estava indo»Ele acrescentou, descrevendo sua viagem real como uma viagem de dois dias, primeiro à cidade de Quilan para fingir pedir informações, depois a Toulouse.

Alex foi recolhido por um entregador que o viu numa estrada no sopé dos Pirenéus franceses, perto de Toulouse, nas primeiras horas de uma manhã chuvosa. O motorista, o estudante francês de farmácia Fabien Oxedini, disse que Alex lhe contou que caminhava nos Pirenéus há quatro dias e quatro noites, dormindo durante o dia e andando principalmente à noite para evitar ser visto. Ele só tinha 100 euros em dinheiroComo não tinha telemóvel, dirigiu-se para Toulouse e alimentou-se com tudo o que encontrou nos campos e jardins. O entregador levou o adolescente para Revel, nos arredores de Carcassonne, deixou-o com policiais locais que verificaram sua identidade e o levaram para Toulouse antes de organizar seu voo de volta ao Reino Unido. A avó de Alex, Susan Caruana, disse à BBC em 2018 que acreditava que a mãe de Alex, Melanie Batty, e o avô, David Batty, o levaram para viver com uma comunidade espiritual no Marrocos.

Após 6 anos, Alex Patty encontrou fuga e longas caminhadas sozinho: foi assim que o menino recuperou a vida

Patty então explicou que eles estavam procurando um estilo de vida alternativo na época e não queriam que ele fosse à escola. Melanie e David Batty deixaram Manchester com Alex para férias pré-combinadas de uma semana em Marbella, Espanha, em 30 de setembro de 2017. Ele foi visto pela última vez no porto de Málaga em 8 de outubro daquele ano, dia em que teriam que retornar a Grete. . Grã-Bretanha. Em sua entrevista ao The Sun, Alex disse que estava preocupado. «Pensei: Oh Zach, o que eu fiz?»Em referência ao nome falso que usou no exterior. Seu reencontro com sua família britânica foi emocionante. Alex disse que ficou “muito feliz” ao ver seu outro avô e “tremeu” quando se reencontrou com sua avó. O adolescente confirmou que tem ambições de frequentar a universidade e continuar aprendendo a língua francesa e estudando informática. «Estarei ocupado estudando e recuperando o tempo perdido».