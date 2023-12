Um tiroteio na Universidade de Praga matou pelo menos 10 pessoas e feriu outras 30, e o agressor foi neutralizado.

Fotografia na Faculdade de Letras da Universidade de Praga. Segundo o que a polícia anunciou, pelo menos 10 foram mortos e 30 feridos. A área estava completamente fechada ao trânsito. O responsável pelo massacre foi neutralizado. Insira o novo Canal WhatsApp Por Fanpage.it

Um tiroteio aconteceu hoje em Praga Na Faculdade de Letras, Filosofia e Artes da universidade localizada no centro da capital tcheca Nome jan palalash. E com base em 10 mortos e trinta feridos, incluindo 9 sérios, um número que ainda pode mudar. O atacante foi eliminado.

Policiais de Praga intervieram após relatos de tiros. De acordo com o que foi anunciado em postagem no blog da própria universidade, A Franco atirador Que até recentemente ficava no quarto andar do prédio. O homem será Neutralizar De acordo com o que a polícia escreveu em X. Para quem está no prédio, É aconselhável não sair das salas de aula da universidade e barricar-se com móveis.

Até o Ministro do Interior checo com rakosan, Ele confirmou que a pessoa que abriu fogo hoje na Universidade de Praga, causando mortos e feridos, morreu. Falando na televisão pública, disse ainda que não havia outros suspeitos, pelo que Não há riscos iminentes Para residentes que, no entanto, são instados a cooperar com a polícia. .

O prefeito da cidade disse que os policiais revistaram toda a área para se certificar de que não havia outros agressores. Bohuslav Liberdade na televisão tcheca, acrescentando em um post no X que estava “completamente chocado com o que aconteceu”. Até o presidente checo Peter PauloEle expressou suas condolências às famílias das vítimas nas redes sociais.

Pelo que se pode verificar nas primeiras fotos publicadas por pessoas que estavam perto da universidade quando o atirador abriu fogo, o tiroteio foi obra de uma pessoa na cobertura do prédio da universidade localizado no centro de Praga. Algumas pessoas na universidade permanecerão confinadas nas salas de aula, enquanto outras foram evacuadas. Bondes e ônibus também foram desviados. O ministro do Interior, Vit Rakosan, também irá ao local e avaliará a situação assim que chegar.

Detalhes do atirador que abriu fogo contra estudantes e funcionários universitários ainda não foram revelados. Mais informações sobre sua identidade serão reveladas nas próximas horas.