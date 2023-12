Israel Hamas: Notícias da guerra de hoje

A morte de um prisioneiro palestino e a investigação de 19 guardas israelenses

Dezenove guardas israelenses foram investigados por suspeita de envolvimento no assassinato de um prisioneiro de segurança palestino no mês passado na prisão de Ketziot, no sul do país. Segundo a acusação, os agentes entraram na cela de Tayr Abu Assab e espancaram-no brutalmente, poucas horas antes de a sua morte ser anunciada, em 19 de novembro.

Foram encontrados sinais de violência grave no cadáver, mas, apesar da autópsia, não foi possível determinar se a morte foi resultado direto do espancamento. O jornal Haaretz informou que os guardas envolvidos no incidente usavam capacetes, dificultando sua identificação através de câmeras de segurança. Abu Assab, membro do Fatah, está preso desde 2005 sob a acusação de tentativa de homicídio num ataque terrorista.

O ministro da Segurança Nacional e líder da extrema direita, Itamar Ben Gvir, correu imediatamente para defender os guardas prisionais, enfatizando a sua “presunção de inocência” enquanto “uma investigação aprofundada está em curso”. O líder do partido, Otzma Yehudit, acrescentou: “Devemos lembrar que os nossos guardas prisionais estão a lidar com a escória da terra, os assassinos, que representam uma ameaça à segurança”.