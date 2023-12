O passaporte mais poderoso do mundo é o europeu

A Espanha ultrapassou Singapura no ranking dos passaportes mais poderosos, o que significa que permite visitar o maior número possível de países sem visto

Anúncio

De acordo com um novo índice, a Espanha tem o passaporte mais poderoso do mundo.

A classificação, compilada pelo site de informações sobre vistos VisaGuide.World, mostra que a Espanha ultrapassou Singapura, que ficou em primeiro lugar no popular Henley Passport Index publicado em outubro.

O Japão, que ocupa o 15º lugar, é o único país não europeu a figurar entre os 20 primeiros no índice VisaGuide.

A Alemanha ocupa o terceiro lugar, seguida pela Itália, França, Países Baixos, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, República Checa, Portugal, Hungria e Luxemburgo.

A Áustria ocupa o décimo sexto lugar, enquanto a Suíça, a Bélgica, a Irlanda e a Polónia completam os vinte primeiros.

Como o VisaGuide.World classifica os passaportes?

Tanto o Henley Passport Index trimestral quanto o VisaGuide.World’s Passport Index Eles analisam quantos destinos os portadores de passaporte podem acessar sem visto.

Embora seja geralmente considerado uma autoridade na área, Henley ainda não divulgou suas últimas classificações.

Em Outubro, o ranking mostrava Singapura em primeiro lugar, seguida pelo Japão em segundo lugar e Finlândia, França, Alemanha, Itália, Coreia do Sul, Espanha e Suécia em terceiro lugar.

VisaGuide.World também leva em consideração outros fatores, determinando a importância de um destino.

A pontuação leva em consideração o tipo de política de entrada que o país possui no passaporte: isenção de visto, ETA, visto na chegada, e-visa, visto aprovado pela embaixada, viagem sem passaporte ou entrada proibida. Os pontos também são atribuídos ao PIB de um país, à força global e ao desenvolvimento do turismo.

A entrada sem visto em um país com uma pontuação de destino alta garante ao seu passaporte mais pontos no índice do que a entrada em um país com uma pontuação de destino baixa.

Para onde os portadores de passaporte espanhol podem viajar sem visto?

Em dezembro de 2023, Os portadores de passaporte espanhol poderão viajar para 160 países sem visto.

Embora os cidadãos de Singapura possam viajar para 164 países, a Espanha ganha mais pontos pelos muitos lugares que pode visitar apenas com um documento de identificação da UE.

Os titulares de passaportes de Singapura têm entrada sem visto em 15 países que a Espanha não possui. Estes são Burkina Faso, Camboja, Costa do Marfim, Cuba, Djibuti, Gana, Guiné, Indonésia, Quénia, Laos, Mianmar, Ruanda, Tanzânia, Uganda e Zimbabué.

No entanto, existem 11 países e territórios aos quais os titulares de passaporte espanhol podem aceder sem visto: Ilhas Malvinas, Ilhas Marshall, Palau, São Tomé e Príncipe, Seicheles, Ilhas Salomão, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Ucrânia e Venezuela.

VisaGuide.World não determina a importância de um destino para cada país, mas isso também pode influenciar a pontuação do índice.

A Alemanha tem entrada isenta de visto nos mesmos 160 países que a Espanha (os dois países se aceitam), mas a Espanha tem acesso fácil com visto na chegada para Papua Nova Guiné e Togo, enquanto os titulares de passaporte alemão devem solicitar um visto eletrônico antes da partida.