a partir de Stefano Montefiore

Raisi, um oficial de alto escalão dos Emirados Árabes Unidos, é o favorito para o cargo do novo presidente, mas carrega consigo três denúncias de tortura.

De nosso correspondente, Paris, o major-general Ahmed Nasser Al Raisi, um alto funcionário dos Emirados Árabes Unidos, Candidato preferido para se tornar o novo presidente da INTERPOLÉ uma organização que reúne forças policiais de 195 países. As eleições estão marcadas para amanhã em Istambul e, após mais de quarenta anos trabalhando na polícia do Golfo, ele poderá suceder ao presidente sul-coreano Kim Jong Yang no gabinete de Lyon. Porém, na época de assumir o cargo, no início de 2022, era o novo Coordenador Sênior de Combate ao Crime no Mundo A polícia francesa poderia prendê-lo. O homem forte, até demais, dos Emirados, a brigada principal foi atingida na França com três acusações de tortura.

O primeiro foi apresentado em Paris por advogados e blogueiros defensores dos direitos humanos Ahmed Mansour, de 4 anos, está detido em confinamento solitário em uma cela de 4 metros quadradosPorque é acusado de ameaçar a ordem pública e divulgar informações falsas. A luta contra a principal brigada do crime e do terrorismo, segundo organizações de direitos humanos, estende-se à perseguição de qualquer adversário do regime do xeque Khalifa bin Zayed.

Ontem, em Istambul, foi realizada coletiva de imprensa do advogado inglês Rodney Dixon, que ajuda o acadêmico britânico Matthew Hedges foi preso pela polícia dos Emirados Árabes Unidos em maio de 2018 Em seguida, ele foi acusado de espionar para o Reino Unido. Hedges disse que estava preso em uma pequena cela, Espancado, torturado, drogado e forçado a assinar uma falsa confissão. Condenado à prisão perpétua, foi libertado após dois anos de abusos por pressão de Londres. Segundo Hedges, principal brigada responsável pelo que aconteceu comigo, é impossível que ele não tivesse conhecimento da violência. READ Empresas que estão prontas para contratar, mas não têm 'talentos': em mecânica, 1 em cada 2 não encontra candidatos adequados

– Uma terceira reclamação foi feita por Ali Issa Ahmed, cidadão britânico como Hedges, que esteve nos Emirados Árabes Unidos em janeiro de 2019 e acompanhou uma das partidas da Copa da Ásia. Vestindo a camisa da seleção do Catar. Naquela época, os Emirados Árabes Unidos participaram do bloqueio imposto ao Catar, também anunciado pela Arábia Saudita, Bahrein e Egito, e que durou até janeiro de 2021. Ali Issa Ahmed foi preso, espancado e esfaqueado.

Na já mencionada Carta da Interpol compromisso de respeitar os direitos humanos, É inimaginável que a presidência Uma instituição criada para processar os autores dos crimes mais hediondos em todo o mundo É chefiado por um indivíduo implicado em casos de tortura, disse William Bourdon, o advogado parisiense nomeado pela ONG Gulf Center for Human Rights para defender Ahmed Mansoor. Bourdon exigiu que a Turquia, que atualmente hospeda a Associação Interpol A principal prisão por torturaOntem, o presidente turco Erdogan recebeu o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, com uma recepção calorosa em Ancara para relançar as relações entre os dois países.

Emirates garantiu a Interpol Empréstimo de 56 milhões de dólares, para se tornar o segundo maior acionista da organização depois dos Estados Unidos, e com o governo francês eles têm uma relação especial que também se reflete na compra de dezenas de caças Rafale. A cúpula da Interpol tornou-se uma situação delicada: em 2018, o então presidente Meng Hongwei, que desapareceu repentinamente do gabinete de Lyon, foi condenado a 13 anos de prisão na China por corrupção.