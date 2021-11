Etiópia, o primeiro-ministro do Nobel da Paz vai para a frente para lutar contra os rebeldes Tigray. Farnesina: “Os italianos estão saindo do país”

O conflito entre as forças do governo e o grupo rebelde que visa derrubá-lo atingiu seu clímax. Tanto é verdade que o primeiro-ministro e prémio Nobel da Paz 2019 Abiy AhmedEle decidiu tirar o terno do chefe do governo e vestir o uniforme do exército. Na verdade, ele instruiu o ministro das Relações Exteriores e seu vice, Demeki Mekonnen, para assumir as suas funções de publicitário Adis Abeba enquanto ele vai direto em frente Para liderar os soldados contra a milícia Tigrinya, você sabe al-Arabiya. Uma decisão que Abi Ahmed já havia anunciado nas últimas horas. Então, com a tensão agora no auge, depois, depois onda de prisões Nas últimas semanas Contra qualquer um, mesmo entre colaborar NS missionários, foi considerado próximo aos habitantes de Tigray, mesmo Farnesina Decidi postar um eu não recomendo Para cidadãos italianos quando viajam em Etiópia, e convidar os cidadãos que já estão presentes para deixe o país.

O ex-soldado retorna para a frente

Abi Ahmed, um ex-soldado, não quis postar fotos dele em primeiro plano, mas considerou necessário ir embora, pois a situação foi se tornando cada vez mais alarmante com o passar do tempo. Ontem mesmo, um emissário de Estados Unidos da America Ele disse a repórteres que temia que os esforços de mediação “nascentes” com as partes em conflito superassem Desenvolvimentos militares “alarmantes”.

As forças tigrínias controlaram o antigo governo nacional por 27 anos, antes de Abiy assumir o poder em 2018, e a tensão política se transformou em guerra em novembro de 2020. Os rebeldes querem que Abiy deixe o cargo, enquanto o governo central quer que sejam rotulados de terroristas. grupo, retire-se para Tigray. No entanto, milhões de civis estão presos e Vítimas de fomeApós o cerco imposto pelo governo de Addis Abeba à região. Até mesmo centenas de milhares de pessoas em áreas Amhara NS longe Não é acessível por meio de ajuda. Parece que um dos objetivos das forças Tigrinya é cortar a rota de abastecimento de Djibouti em Addis Ababa. Enviado da união africana Olusegun Obasanjo Ele fez mediações, mas não falou publicamente sobre seu trabalho nos últimos dias.

Conselho de Farnesina: “Saia do país, registre sua presença”

Os italianos aconselham “usar os voos comerciais disponíveis para sair do país” e Registro na embaixadaRestrinja seus movimentos o máximo possível e sempre carregue um arquivo Carteira de identidade. O ministério confirmou que “a embaixada italiana em Addis Abeba ainda está operando em plena capacidade”. “Devido à fluidez da situação no país e à possível deterioração do quadro de segurança pública também na capital, os cidadãos são fortemente aconselhados a não se deslocarem à Etiópia”, afirma o site. viagem segura Ministério das Relações Exteriores.

A notificação, publicada em 22 de novembro, afirma que “o governo etíope anunciou que emergência nacional. Conflitos militares continuam acontecendo Wulu District (DesiE KombolchaE Kimes), e em outras áreas das regiões de Amhara e Afar. Devido ao aumento de postos de controle e buscas em residências particulares, inclusive da comunidade internacional, os cidadãos que ainda se encontram na Etiópia são aconselhados a utilizar os voos comerciais disponíveis para sair do país.