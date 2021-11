Covid, 66.884 casos na Alemanha. Ministro ai no Vax: “O que é que vai acontecer para te convencer?”. Eslováquia em quarentena por duas semanas

Cenários que ocorrem em países europeus “indicam que a carga potencial da doença” emUnião Européia “Eu sou obrigado a variável delta Será muito alto em dezembro e janeiro, a menos que medidas sejam implementadas agora Saúde pública Combinado com os esforços contínuos para aumentar a vacinação entre a população. ” Andrea AmmonDiretor do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC)Ecdc), avisa sobre os perigos que situação epidemiológica Determina-se ainda mais e alerta para a necessidade de combinar aceleração campanha de vacinação Contextualmente de volta para medidas restritivas.

Implementar programas de vacinação leva tempo e tem efeito total Vacinas para o coronavírus Ocorre apenas duas semanas após a vacinação. Amon explicou que, uma vez que há evidências de uma diminuição na eficácia da vacina ao longo do tempo contra a infecção e transmissão do “vírus, também é importante manter ou reintroduzir intervenções não medicamentosas”, destacando que “a hora é agora” fazer o que for possível “e aquilo” até que a imunização seja feita. A maior parte da população elegível, a Intervenções não farmacológicas Devem continuar a fazer parte da nossa rotina diária. ”O alerta chega no dia Alemanha Eles se inscreveram 66.884 novos casos, NSHolanda Avaliação Fechamento de escola, O Eslováquia de volta Fechar O Diretor Executivo da Organização Mundial da Saúde, Rob Butler, explicou que, atualmente, a porcentagem da população que usa mascarar É só de 48%. Ao passo que se 95% da população o usar na Europa, eles serão salvos 160.000 rápido, explicado para Notícias da SkyDe acordo com um estudo publicado na semana passada em British Medical JournalSegundo ele, o uso de máscara impede a transmissão da Covid em 53%.

A situação alemã continua a ser a mais preocupante, com uma taxa de infecção semanal por 100.000 habitantes 404,5 A taxa de internação é de 5,6, ainda longe de 15,5 em dezembro passado. 100.000 pessoas foram internadas em terapia intensiva, mas em algumas áreas Instalações de saúde Eu já estou no limite. Ministro da Saúde alemão, Jens Span, entrevista por Rheinische PostEle voltou a abordar a rejeição da vacina: “Ainda há quem acredite que o vírus não pode prejudicá-los – disse ele – essas pessoas eu gostaria de arrastá-los para a unidade de terapia intensiva e perguntar para eles na frente do SofrimentoO que deve acontecer com você para entender? ” E ao mesmo tempo também França Prepare-se para tomar novas medidas com o que foi identificado Operação Salvar os feriados que prevê três eixos de luta, em primeiro lugar “medidas de reforço de barreira”. Com o agravamento da situação nos hospitais de Áustria superior e na terra Salzburg, as regiões mais afetadas pela quarta onda na Áustria: terapia intensiva em 45 leitos ocupados por pacientes da Covid. Por este motivo, dois pacientes foram transferidos para VienaMais dois seguirão na quinta-feira.

Eu também’Holanda Ministro da Saúde pode anunciar restrições mais rígidas na próxima sexta-feira Hugo de JongEle explicou que o aumento “alarmante” de feridos (cerca de 23 mil por dia) levou ao avanço da reunião de gabinete marcada para 3 de dezembro, em uma semana. Os ministros irão considerar o conselho da equipe holandesa de gerenciamento de surto antes do primeiro-ministro Mark Rutte Ao anunciar as decisões do governo, de Jong acrescentou, observando que não esperava as novas medidas. Segundo a mídia holandesa, pode haver um novo aperto de Fechamento de escola Com o aumento constante da infecção, principalmente entre crianças. o fechamento parcial, que foi lançado no passado dia 12 de novembro, prevê o encerramento de bares, restaurantes, cafés e supermercados a partir das 20 horas, as competições desportivas à porta fechada e o limite do número de pessoas que podem ser convidadas a entrar em casa. Mas, nos últimos dias, o governo alertou que, sem o estrito cumprimento das regras atuais, podemos voltar a um Fechamento de fatoApesar da onda de protestos contra as restrições que foram impostas no país nos últimos dias.

Mesmo na Europa Oriental, a situação não está melhorando. em um Polônia Eles se inscreveram 28.380 infecções Nas últimas 24 horas, aumentou 17% em relação à semana passada e é o maior número desde abril. 460 mortos. O maior aumento nas taxas de mortalidade ocorreu nas regiões orientais, onde o número de vacinadores diminuiu. O governo tem se mostrado relutante em impor mais restrições, citando protestos de rua no país como justificativa Holanda e em Áustria. Mas o Ministro da Saúde Adam Nidzelsky Ele disse agora que, se a taxa de infecção não começar a diminuir até meados de dezembro, as restrições podem ser reimpostas. Tem também Eslováquia Sinal de pico, mas neste absoluto, com 10.315 novos casos. Setenta e um mortos. O Ministério da Saúde confirmou que 72% dos infectados não são vacinados. A trágica notícia chega em um momento em que o governo eslovaco pediu em voz alta ao presidente do país Susanna Caputova, Decidi lançar um arquivo seguro geral 15 dias.