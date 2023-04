Mísseis de longo alcance e caças F-16. Ucrânia implorando aos Estados Unidos por armas

Mais armas para tentar derrotar e repelir a Rússia. Em uma reunião no Pentágono com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, agradeceu ao povo americano por seu apoio contínuo à Ucrânia, enfatizando que “vamos vencer esta guerra”. “Mas para alcançar esta vitória mais rapidamente e com menos baixas – como enfatizou o primeiro-ministro na época – a Ucrânia ainda precisa de um apoio militar significativo. Mais sistemas de defesa aérea que reduzam o impacto dos ataques aéreos russos, mais artilharia pesada, morteiros e munições. Nós também peço que reconsidere a possibilidade de fornecer mísseis de longo alcance à Ucrânia.

O primeiro-ministro da Ucrânia disse que a Ucrânia precisa de mais equipamentos pesados, mas também de aeronaves. Ele agradeceu a Austin pelos tanques Abrams que os Estados Unidos fornecerão à Ucrânia, bem como pelos veículos de combate de infantaria Bradley e Stryker. Mais tarde, ele observou que “na guerra moderna, a superioridade aérea é crucial”. “É por isso que a Ucrânia começou a construir uma nova aliança de aeronaves de combate e pede aos Estados Unidos que se tornem o país mais importante nessa aliança. A América pode mais uma vez mostrar sua liderança fornecendo caças F-15 ou F-16 à Ucrânia »Schmyhal comentou na cúpula com os homens de Joe Biden.