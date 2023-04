Entre os documentos sigilosos da inteligência americana, que foram divulgados na rede após o vazamento e obtidos O jornal New York Timeshá um específico 4 cenários – específicos “palhaço» – o que pode afetar o curso do conflito na Ucrânia.

Esta situação – ainda de acordo com o documento – só pode acontecer sob duas condições. Isto é, se “o oligarca questionar o processo de tomada de decisão de Putin e os militares russos e não resolver o problema da falta de munição”. Portanto, o cenário parece improvável no momento.

Muitas vezes se falou em conspirações para matar o presidente ucraniano. De acordo com outros documentos vazados no passado, Wagner foi designado para assassinar o presidente ucraniano nos primeiros dias da invasão.

4. Putin morre

No entanto, na morte de Putin, não foi encontrado O jornal New York Times não Agência de notícias Eles fornecem detalhes.

Mas de acordo com outros documentos, a burocracia do Kremlin e a liderança militar russa trabalharam para sabotar a guerra na Ucrânia, enquanto Putin estava ocupado com uma rodada de quimioterapia para tratar seu câncer. Rumores sobre as condições de saúde do líder moscovita vêm se assombrando há meses, com confirmações e negações de seus supostos problemas.

Um deputado – que recebeu um documento – dá como certo: “Em 17 de fevereiro, soubemos de uma suposta conspiração para interromper uma chamada ‘operação militar especial’ em uma tentativa de sabotar o presidente Putin.

De acordo com uma fonte familiarizada com as autoridades do Kremlin, a Rússia planejava transferir recursos de Taganrog para Mariupol para concentrar a atenção na frente sul.

oSuspeita-se que o plano de ataque seja uma estratégia concebida pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional, Nikolai Patrushev, e pelo chefe de gabinete Valery Gerasimov, supostamente para sabotar Putin. Segundo a fonte, o general se opôs ao ataque. Ele disse a Putin que as capacidades do exército ucraniano eram superiores e que a Rússia sofreria pesadas perdas se continuasse a ofensiva.

A fonte informou em 22 de fevereiro que Gerasimov planejava continuar seus esforços para sabotar a ofensiva, prometendo interromper a chamada operação militar especial até 5 de março. Quando Putin deveria ter começado um curso de quimioterapia e, portanto, não ser capaz de influenciar a guerra.