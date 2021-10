o Coréia do Norte Desde o início da epidemia Doença do coronavírus (Portanto, desde o início de 2020) fechou suas fronteiras e proibiu todas as importações de produtos da China, mas hoje está enfrentando séria escassez de alimentos. As autoridades alertaram os moradores para se prepararem para uma situação econômica pior do que caminhada difícil, o nome coreano para a fome de 1994-1998 que, de acordo com várias estimativas, matou milhões de pessoas.

A Radio Free Asia (RFA) contatou fontes anônimas na Coréia do Norte que falaram de uma “grave emergência”. As autoridades informaram que a possibilidade de reabrir a alfândega entre a Coreia do Norte e a China antes de 2025 era muito limitada. Mas a situação nutricional já se encontra neste momento – confirmaram fontes mencionadas por British Express – É uma emergência e as pessoas estão morrendo de fome. Quando Kim Jong-un disse que os coreanos precisam consumir menos comida até 2025, eles ficaram profundamente desesperados. Alguns moradores dizem que a situação está tão ruim agora que nem sabem se conseguirão sobreviver no próximo inverno.

Outro residente de Hoeyrong, uma cidade fronteiriça nordestina com 150.000 habitantes, também diz que os norte-coreanos têm dúvidas sobre Kim Jong Un sobre a epidemia: “Os coreanos já estão lutando para vencê-los, já apertaram o cinto o máximo possível e se ressentem das demandas irrealistas de as autoridades, Eles se perguntam como é difícil apertar os cintos. ” Uma das principais mensagens do líder Kim Jong Un no 8º Congresso do Partido dos Trabalhadores, em janeiro, foi que o país reduziria sua dependência das importações. A Coreia do Norte também enfrenta sanções internacionais decorrentes de seu programa nuclear.