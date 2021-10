A Itália continua sem uma lei contra a homofobia. Quais são os outros países europeus? o mapa

a partir de 2011 Associação europa arco-íris Lida com a coleta de dados sobre o estado dos direitos da comunidade Lgbtqi + em países europeus. Um trabalho complexo em que são monitorados para cada país 70 parâmetros Analisar todos os aspectos possíveis, desde a igualdade no casamento entre pessoas do mesmo sexo até a existência de caminhos de transição de gênero garantidos pelo Estado. Para entender onde a Itália permanece depois bloquear subordinar ddl zan No Senado, criamos um mapa dos países da Europa onde não existem leis homofóbicas considerando apenas cinco desses critérios. Nós nos concentramos em todas as leis relacionadas a leis que punem especificamente crimes de ódio relacionados à orientação sexual ou identidade de gênero. Os campos que analisamos vêm de todos Pesquisas Portanto, Rainbow Europe é: Lei de crimes de ódio (orientação sexual), Lei do discurso de ódio (orientação sexual), Lei de crimes de ódio (identidade de gênero), Lei do discurso de ódio (identidade de gênero) e finalmente Lei de crimes de ódio (bissexual) A partir desta análise, parece que eles estão localizados em toda a região europeia 13 Países que não possuem legislação em nenhuma dessas áreas: Armênia, Azerbaijão, Bielo-Rússia, Bulgária, República Tcheca, Alemanha, Itália, Letônia, Moldávia, Polônia, Rússia, Turquia, Ucrânia. Portanto, na maior parte, estamos falando sobre os países do Leste Europeu. A posição da Itália não está melhorando com os outros dados. Na verdade, na classificação geral dos países que garantem a maioria dos direitos Centro 35 eu 49 países foram analisadosentre a Lituânia e a Moldávia.

Caso da Alemanha

Entre os países semelhantes à Itália em termos de situação econômica e história democrática, o único país que não possui leis contra a homofobia em sua jurisprudência é a Alemanha. de acordo com Relatório Do Departamento de Pesquisa da Câmara dos Representantes publicado em Novembro de 2020Nos tribunais alemães, o Código Penal (Strafgesetzbuch – StGB) (Artigo 130, parágrafo 1) pune qualquer pessoa que incite ao ódio ou à violência com prisão. Embora o Código Penal não se refira expressamente ao passado hostil do perpetrador, a definição do Artigo 130 também inclui a discriminação em razão da orientação sexual. ”Portanto, formalmente, a Alemanha deve ser incluída na lista de países que não possuem jurisprudência, mas Tipo de proteção legal, de fato.

