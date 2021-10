Agora o Mickey Mouse também é comercializado

Nas últimas horas um Passagem Verde em nome de Adolf Hitler E então foi a vez de Napoleão Bonaparte. Hoje cabe ao Mickey Mouse, um passe verde que aparentemente passa nos apps de validação sem problemas. No entanto, o que parece ser Galliard esconde uma situação perturbadora, mostrando como Mesmo o sistema mais seguro pode ser perfurado.

O Paradoxo das Falsas Pistas Verdes

o novo passe verde Parece ter sido assinado com a mesma chave dos anteriores, indicando que pode ter sido roubado. De acordo com especialistas, a integridade do conjunto de chaves francês e polonês será questionada, mas não está claro se as chaves em questão foram roubadas, copiadas ou usadas para outros fins.

Apenas entidades interessadas, que usam as chaves para emitir passes verdes normais, podem verificar se elas são emitidas regularmente: do contrário, as chaves terão sido roubadas e alguém as usará para assinar certificados falsos relacionados a personagens do passado ou da ficção.

No entanto, se os certificados forem emitidos regularmente, também é possível rastrear o operador que realizou a operação. Nos últimos meses, várias prisões já foram feitas na França por Abuso do sistema de geração de via verde, que também pode ser criado por médicos e farmacêuticos.

Surpreendentemente, no entanto, se um invasor ou uma organização criminosa conseguir obter as chaves, Ele mal estava usando para fins que podemos identificar até mesmo em sua fofura. Na verdade, existem milhares de usuários, inclusive italianos, que têm medo de se vacinar, e serão Disposto a pagar por um certificado falso Mas é reconhecido como válido pelos sistemas de controle.

Portanto, pode haver alguém por trás da operação que se oponha ao regime do Corredor Verde e, ao fazê-lo, pretenda minar sua credibilidade. Se as chaves forem roubadas, todos os certificados assinados serão revogados e reemitidos, causando sérios transtornos para milhares, senão milhões, de pessoas.