Procura-se dinheiro para 1750 bilhões de manobras – Corriere.it

O presidente lida com democratas moderados e espera fechar as portas antes de partir para Roma, onde se encontrará com o Papa e participará do G-20. Em seguida, pare em Glasgow para a COP26 sobre clima, onde os Estados Unidos querem ter um papel de liderança

WASHINGTON – Joe Biden Still Matters Não apareça de mãos vazias na Europa. na noite do dia Hoje o presidente chega a RomaOnde ele encontrará amanhã o Papa Francisco. Então vou participar de G20 então, para Conferência do Clima em Glasgow. Washington, Intanto, A Casa Branca e o espírito do Partido Democrata, moderado e radical, buscam um acordo No Gambito de $ 1,750 bilhão, durante um período de dez anos. No julgamento, incluindo a separação de i 380 e 500 bilhões dólares a serem alocados para a conversão de energia. alguns exemplos

Incentivos fiscais para a compra de veículos elétricos, disposições para tornar as redes de distribuição eficientes e incentivos para a conversão de sistemas de edifícios públicos.

É verdade que o senador Joe Manchin vetou a fortaleza de carvão da Virgínia Ocidental explodiu o procedimento mais interessante: Um mecanismo de incentivos e penalidades para encorajar os produtores a aumentar a parcela de energia obtida de fontes renováveis. No entanto, mesmo que seja reduzido em comparação com os anúncios iniciais, O pacote Build Back Better será a prova de que os EUA levam a sério as mudanças climáticas Assim, eles podem solicitar garantias de outros grandes poluidores, como a China

Mas o caminho parlamentar ainda é complicado. A cobertura financeira é um dos problemas mais traiçoeiros. A senadora centrista Kirsten Senema se opõe a impostos mais altos sobre rendas mais altas e lucros corporativos. Portanto, o Partido de Esquerda apresentou ontem de manhã uma proposta alternativa para recuperar 300-400 bilhões de dólares em dez anos. Na verdade, o mercado imobiliário é de 23%. Aplicável à reavaliação de carteiras de títulos com valor superior a um bilhão de dólares

. Aqueles que acumularam ganhos de capital de $ 100 milhões por três anos consecutivos também serão afetados. De acordo com as estimativas de que estamos falando Um público de 700 super-ricos. Seria uma mordida fatal para personagens como Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos. A ideia não irrita o senador Cinema, mas já foi rejeitada por Manchin.