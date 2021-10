Ameaçado pelo Talibã e esquecido pela Itália. Então Zara nos salvou

Zara Jules Bhopal Saímos em lágrimas Em Cabul nas garras do novo Emirado Talibã. A soldado Jane do Afeganistão, representante sexual do exército afegão em Herat, que há anos cooperava com as forças italianas, era procurada em todo o país. O símbolo do no-hem para o Taleban estava escondido com seu marido, seus irmãos que também são soldados e dois filhos pequenos, Arslan, de 9 anos, e sua irmã Aslilan, nascida em março passado. Um véu amarelo e uma máscara contra Covid para evitar ser reconhecido fizeram um apelo desesperado à Itália: “Ajude-me a escapar em nome de nossa longa cooperação, caso contrário, o Talibã me matará.” Na segunda-feira, Zahra pousou com sua família no aeroporto de Malpensa e depois chegou Verona Graças ao concurso Solidariedade, no qual participaram jornalistas, políticos, uma associação cristã e a Embaixada da Itália em Islamabad. Não é o governo, que promete falta de corredores humanitários enquanto continua deixando pelo menos 250 tradutores e colaboradores isolados devido à dramática evacuação de Cabul.

Pessoas de bem terão suplantado os deveres de um estado digno desse nome, ajudando a salvar dezenas de afegãos até agora. E como o mais novo Zhara na pequena lista de Schindler na encruzilhada da Ásia. Uma história que agora podemos contar com o soldado afegão “Jane” que foi salvo em Verona graças à generosa hospitalidade da administração municipal.

Em 31 de agosto, Zhara nos ligou: “Olá, sou responsável pela igualdade de gênero em Herat, meu marido Sohrab é o engenheiro-chefe de Camp Zafar (base do Exército afegão da NDA). Corremos para Cabul. O Talibã já foi para nossa casa e queimou. Eles salvaram minha família. Estamos em perigo. ” A soldado foi forçada a atacar Herat: “O Talibã nos deteve em um posto de controle e houve um tiroteio com meus irmãos.”

Na capital afegã, nós a conhecemos em segredo, mas a entrevista não é suficiente para salvar sua pele. defesaE Estrangeiro NS interior Eles têm Lista Estamos prontos para aqueles que ficarem para trás, mas, ao contrário de outros países, não evacuamos ninguém. Para levá-la ao Paquistão, única rota de fuga, nós a garantimos com a embaixada italiana em Islamabad, que convence as autoridades a deixá-la cruzar a fronteira. “Estamos no Paquistão, mas só nos sentiremos seguros na Itália” é a mensagem de 27 de setembro. A embaixada explica-nos que para obter o visto é necessário convidar uma ONG italiana a aceitar a recepção, apesar de o ministro Luigi Di Maio se gabar de falsos “corredores humanitários”. As grandes ONGs, que falam bem, estão desaparecendo, mas Fundação Lancora Verona abre os braços. “Fé e humanidade. Já recebemos uma família síria fugindo da guerra. Estamos felizes em ajudar a salvar a vida de uma mulher afegã com seu marido e filhos”, explica o fundador, Don Renzo Zuka, um padre de rua que não se perde nas distinções quando se trata de vida ou morte.

O último obstáculo está lá quarentena obrigatória, mesmo que toda a família tenha uma barreira de segurança passiva necessária para o vôo de Islamabad em 25 de outubro. A defesa está escorregando, mas o governo de Verona está respondendo graças a políticos de boa vontade. Andrea PachegaO chefe do comitê de segurança se mobiliza em poucas horas para encontrar moradia durante a quarentena. com o vice-junior, Vito Comincini, que aluga um microônibus e leva a família Bhopal de Malpensa. “Estamos felizes em ajudar aqueles que realmente escaparam de um estado de guerra – confirma Bachega – eles estavam na lista negra do Talibã e agora estão seguros em Verona. Estamos orgulhosos de termos feito nossa parte.” O prefeito deu as boas-vindas à família afegã, Federico Spoarina: “Estamos todos felizes por fazer parte de uma relação internacional que termina com um final feliz. A cidade de Verona não pode deixar de se orgulhar de receber esta mulher, que colaborou com o nosso exército e pôs em perigo a sua vida”. Zara ficou emocionada, dizendo: “Agradeço do fundo do meu coração. Estamos felizes. Estávamos em perigo e você nos salvou.”

o Albini Dilana Eles garantem aos afegãos alimentos e necessidades básicas. o Black Turin com conferência Jornal No Afeganistão, no dia 23 de novembro, arrecadará fundos para a associação que receberá a família após a quarentena até que o pedido de asilo seja aceito.

Um caso empírico a ser repetido porque a Lista de Schindler ainda é longa. Sete famílias de ex-tradutores de soldados italianos foram deixados para trás, mais B. Uma viúva nas mãos do Talibã sequestrou e matou seu marido e um jovem jornalista em Herat vive em terror. Outra garota, n. Ela acreditava nos valores do Ocidente, agora forçada a viver sob o jugo do Talibã e Ele nos escreve uma ideia incrível : “Penso nas meninas que foram mortas durante um ataque à Universidade de Cabul, na sala de aula com os livros abertos e as canetas abertas. E tenho inveja delas.”