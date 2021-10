Stoltenberg, European Defense Risks to OTAN – Ultima Aura

(ANSA) – WASHINGTON, 5 de outubro – De acordo com o Secretário-Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, uma organização de defesa conjunta europeia exclusiva corre o risco de dividir e enfraquecer a aliança atlântica. Em Washington para negociações na Casa Branca e no Pentágono, Stoltenberg observou o apoio de Paris a um grupo de defesa europeu independente da OTAN, após a criação do Aukus, a aliança indo-pacífica entre Austrália, Grã-Bretanha e Estados Unidos.



Em seguida, Stoltenberg afirmou que a defesa da Europa estava além de suas fronteiras. “É uma questão de geografia. Turquia no sul, Noruega e Islândia no norte e oeste, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido” – disse ele – “é importante para proteger a defesa de toda a Europa”. Ele concluiu que “qualquer tentativa de enfraquecer o elo transatlântico através da criação de estruturas alternativas, transmitindo a ideia de que podemos fazer isso por conta própria, não apenas enfraquecerá a OTAN, mas dividirá a Europa”.



(Ansa).