Boletim de situação do COVID-19 de hoje, 6 de outubro. direto | Sky TG24

E na Toscana 154 novos casos, idade média de 45, 3 mortes

A Toscana registrou 154 novos casos de COVID-19 (147 confirmados por esfregaço molecular e 7 por teste rápido de antígeno), totalizando 283.289 desde o início da emergência sanitária por coronavírus. Os novos casos são 0,1% a mais que o total do dia anterior. A cura cresceu 0,1% e atingiu 269.797 (95,2% de todos os casos). Hoje foram realizados 7.210 swabs moleculares e 12.474 rápidos com antígenos, dos quais 0,8% foram positivos. Por outro lado, 6.147 pessoas foram testadas hoje (usando um antígeno e / ou swab molecular, excluindo swabs de controle), e 2,5% deles foram positivos. O positivo atual é de 6.305 hoje, -2,5% em relação a ontem. O número de pacientes internados é de 268 (1 a menos que ontem), 32 deles estão em terapia intensiva (2 a menos). Hoje são 3 novos óbitos: 3 homens com idade média de 80 anos. Estes são os dados – apurados hoje às 12 horas com base nos pedidos da Protecção Civil Nacional – sobre o avanço da pandemia na região. A idade média de 154 positivos hoje é de cerca de 45 anos (18% com menos de 20, 21% entre 20 e 39, 34% entre 40 e 59, 15% entre 60 e 79, 12% entre 80 e mais velhos).