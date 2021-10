Preto no branco, quanto dinheiro perdido. “E isso é só culpa dele” – Libero Quotidiano

Donald Trump Pela primeira vez desde 1995 da lista Forbes Entre as 400 pessoas mais ricas da América. Relatórios do ex-presidente dos Estados Unidos Dagosbya Ela apareceu em todas as edições da revista desde 1996 e geralmente está na metade superior da lista, mas este ano a revista informou que sua fortuna estimada 2,5 bilhões de dólares Trump é 400 milhões a menos que o limite de entrada 400 principais.

Forbes Ele escreveu que o patrimônio líquido do ex-presidente Donald Trump encolheu desde o início Pandemia do coronavírus Porque seu portfólio consiste principalmente em Imobiliária Em grandes cidades que estiveram praticamente vazias no último ano e meio.

A revista acrescentou que Donald Trump teve uma oportunidade de ouro de se desfazer de seus ativos no início de sua presidência e agora está pagando o preço por não o fazer. Na verdade, lê-se: “Se Trump está procurando Alguém para culpar, ele pode começar a si mesmoEstocada bonita.