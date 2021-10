Gf Vip, atleta paralímpico Campoccio indignado com gafe dos autores: “Eu, uma pessoa vencedora com lesão cerebral” – Corriere.it

A frase “uma massa de tolos e aflitos no cérebro” propagada em casa através dos microfones dos autores inadvertidamente deixados abertos, gerou um coro de críticas acaloradas.

“Uma massa de tolos e destruidores de cérebros”: esta frase ecoou alto e claro ontem de manhã no pátio da casa do Big Brother Phip, deixando todos os competidores no parque naquele momento estupefatos. Todas as falhas dos microfones dos autores, foram inadvertidamente deixadas em aberto pela direção. O vídeo do deslize, que imediatamente voltou ao Twitter, gerou uma onda de críticas. O atleta paralímpico Giuseppe Campuccio também se juntou ao coro: “Estou literalmente espantado, ofendido e indignado, como esta frase pode passar sem que ninguém se posicione contra a formulação do programa.”

Paraolimpíadas, “ganhe meu cérebro”

Campuccio, que além de fazer parte do Paralympic Defensive Sports Group – medalhista de bronze no Mundial Paraolímpico de Londres 2017 e campeão europeu Paraolímpico em Berlim em 2018, pergunta provocativamente em carta aberta dirigida ao apresentador do Real Canale 5 show Alfonso Signorini: “Eu sou uma celebridade que conseguiu ganhar medalhas olímpicas enquanto você, o que você pode fazer?” “Quero lembrar a quem não sabe – o apresentador continua o papel de honra, destruidor do gênio alpino – que as cerimônias são consequências patológicas de doenças ou traumas que nada têm a ver com a estupidez e a ignorância das pessoas. Lesão cerebral, ou lesão cerebral, é um dano ao cérebro (com a destruição de células nervosas) que pode ocorrer desde a concepção ao nascimento, e até mesmo na idade adulta. ”Portanto, o atleta paraolímpico espera ser explicado ao vivo durante os próximos episódios“ para todos os italianos que seguem o programa, e não apenas o que aconteceu e quais ações disciplinares óbvias foram tomadas contra os próprios autores (como foi feito para concorrentes que cometeram atitudes inadequadas ou declarações que são blasfemas ou insultuosas até o fundo da razão ou gênero). “