Pandora Papers, pesquisas em 9 países Os EUA se consideram um paraíso fiscal – Corriere.it

a partir de Giuseppe Sarsina

O caso de Dakota do Sul em que proliferam trusts cujos beneficiários são desconhecidos. Bruxelas vai apresentar uma moção contra o abuso de empresas de fachada.

Juízes de Washington de nove países, incluindo Espanha, Brasil, Austrália e República Tcheca, já iniciaram investigações sobre as descobertas Folhas de Pandora: Evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Paolo Gentiloni, o Comissário Europeu para a Economia, anunciou que Bruxelas apresentará uma moção contra o abuso de empresas de fachada durante o ano.

Uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que reúne 150 veículos de comunicação em todo o mundo, revelou – contrabandeando 35 chefes de estado e de governo, De políticos, empresários, estrelas do esporte e do entretenimento.

As notícias continuam fluindo na mídia internacional.

Le Monde escreveu isso Dominique Strauss-KahnEx-diretor-geral do FMI, em 2013 fundou uma empresa no Marrocos, a Parnas International, por meio da qual direcionou seus rendimentos pessoais, extraindo-os do fisco francês. Por outro lado, o jornal Guardian é cético A coroa que comprou um prédio em Londres Da família de Ilham Ali, Presidente do Azerbaijão. Suspeita de alta lavagem de dinheiro.

Ontem também foi o dia da negação. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Pesko, negou Vladimir Putin revelou Não confiável. O rei Abdullah II da Jordânia justificou a compra secreta de vilas nos Estados Unidos e em Londres por motivos de segurança. e assim por diante.

Pandora’s Papers abre uma questão política também nos Estados Unidos. O Washington Post seguiu seus passos 206 contas obscuras usadas por estrangeiros de 41 países diferentes. Entre eles estão o presidente da República Dominicana, Luis Abenader, o presidente do Equador, Guillermo Lasso, o rei da Jordânia, empresários e estrelas do show. Uma das encruzilhadas mais ativas é Dakota do Sul, um estado que tem incentivado a formação dos chamados trusts. A legislação local permite que essas empresas examinem a identidade do beneficiário e a movimentação de fundos. Em poucos anos, os fundos em Dakota do Sul dobraram. Os jornais mostram como os mais ativos Trident Trust, com sede em Sioux Falls. Na verdade, é um fenômeno antigo, prevalente em diferentes países, embora em graus variáveis. De Delaware ao Alasca e da Flórida a Nevada.

Joe Biden em uma conferência de imprensa, Evite a questão dos paraísos fiscais interior. Mas o problema é que o presidente está empenhado em erradicar a evasão fiscal e a corrupção. READ GB: Crise da gasolina e governo suspende lei da concorrência - Ultima Ora

Em 1º de janeiro de 2021, o Congresso, após dois anos de debate, aprovou Lei da TransparênciaE A lei que atualiza, entre outras coisas, as ferramentas de combate à lavagem de dinheiro. A decisão exige que as empresas constituídas nos Estados Unidos divulguem acionistas ou beneficiários. Mas a nova decisão não menciona confiança. Em tese, há espaço para corrigir a lacuna legislativa: as regras entrarão em vigor quando o Tesouro emitir os regulamentos executivos. Prazo em janeiro de 2022.

A gestão tem que enfrentar A reação dos países em causa. Alinhamento bipartidário. Dakota do Sul republicano; Delaware pelos democratas.