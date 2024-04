A ameaça iraniana fecha a embaixada de Israel em Roma e 30 outros escritórios diplomáticos – Notícias

A embaixada israelense em Roma, na Via Michele Mercati, perto da Villa Borghese, foi fechada. Tal como noutros escritórios diplomáticos em Tel Aviv, o alarme foi dado após esta notícia Possíveis ataques após o ataque ao consulado iraniano em DamascoEm que morreram altos funcionários em Teerã.

Eu sou Cerca de 30 missões diplomáticas israelenses em todo o mundo estão fechadas Por medo de ataques iranianos. O jornal Haaretz informou, citando uma fonte diplomática, que as medidas de segurança foram reforçadas em todas as instituições israelenses ao redor do mundo desde 7 de outubro.

O secretário-geral libanês do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse: “O Irã responderá, sem dúvida, ao ataque israelense ao consulado iraniano em Damasco”.Em um discurso televisionado. Nasrallah acrescentou: “Apenas Khamenei pode decidir como, quando e onde o Irão responderá a Israel”, referindo-se ao líder iraniano. Nasrallah disse: “O ataque ao (consulado iraniano em Damasco) constitui um ponto de viragem na guerra em curso e a região entrou numa nova fase.”

A resposta de Teerã após o ataque israelense nos últimos dias é tida como certa Muitos analistas e o próprio sistema de defesa israelita estão convencidos de que isto irá acontecer. O chefe da Inteligência Militar, Aharon Alleva, admitiu que “dias complicados estão por vir e não é certo que o pior já tenha ficado para trás”. “Mas estamos preparados para todos os cenários”, disse o porta-voz das FDI, Daniel Hagari, acrescentando que “as forças estão bem posicionadas em formações defensivas e ofensivas” com “proteção multinível e aeronaves no céu 24 horas por dia”.

Relatórios do Haaretz Três cenários para possível retaliação: Um ataque de drone ou míssil de cruzeiro directamente do Irão visando infra-estruturas israelitas, uma hipótese que parece menos provável; Intensos ataques com mísseis do Líbano ou da Síria através do Hezbollah e outras milícias xiitas ou mesmo “ataques às embaixadas israelitas”.

Irão pede “medidas preventivas eficazes e medidas punitivas” Contra Israel por “genocídio e assassinato em massa cometidos pelo regime sionista em Gaza”. Isto foi afirmado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, num memorando por ocasião do Dia de Jerusalém, aniversário ligado ao apoio à Palestina e à oposição a Israel, que se celebra na última sexta-feira do mês do Ramadão.

Amir Abdullahian disse: “Estas atrocidades devem ser destacadas perante as associações internacionais, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional”, apelando a medidas punitivas contra Tel Aviv. Segundo relatos da Agência de Notícias da República Islâmica do Irão, o chefe da diplomacia iraniana também apontou o dedo aos Estados Unidos, que têm um “papel claro no avanço do conflito” e não contribuem para a resolução.

Blinken, os Estados Unidos revisarão a investigação israelense sobre o massacre dos sete trabalhadores humanitários



Os Estados Unidos estão a rever cuidadosamente a investigação israelita sobre o massacre de sete trabalhadores da Cozinha Central Mundial mortos num ataque à Faixa de Gaza, e Washington seguirá com muito cuidado as acções que Israel toma “para que nada semelhante volte a acontecer”. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse isso em Bruxelas, de acordo com o The Guardian. Ele acrescentou: “É muito importante que Israel assuma total responsabilidade pelo que aconteceu. É também importante que pareça que estão a ser tomadas medidas” contra os responsáveis.

Israel pediu desculpas pelo assassinato de sete trabalhadores humanitários na Cozinha Central Mundial em Gaza: “Os resultados da investigação conduzida pelo exército mostraram que este incidente não deveria ter acontecido, foi um erro grave”. No entanto, segundo a WCK, “é necessária uma investigação independente” sobre o assassinato dos operadores em Gaza.

Nações Unidas: Israel deve ser responsabilizado por crimes de guerra



O Conselho de Direitos Humanos da ONU adoptou uma resolução apelando a que Israel seja responsabilizado por quaisquer crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos em Gaza. “Uma resolução anti-Israel” que “não menciona o Hamas nem os crimes de 7 de Outubro”: é assim que o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita rejeita a resolução que foi aprovada em Genebra.

