“A França e os seus aliados ocidentais e africanos poderiam ter impedido o genocídio no Ruanda, mas optaram por não o fazer.” Isto veio da boca do Presidente francês, Emmanuel Macron, poucos dias após o trigésimo aniversário do início do ataque da milícia Hutu que levou a um dos acontecimentos mais trágicos do século XX. O presidente do Eliseu, a convite do presidente ruandês, Paul Kagame, não comparecerá à cerimónia do próximo domingo. No entanto, Macron falará numa mensagem de vídeo que “será publicada nas redes sociais”, segundo a sua equipa, que esperava o seu conteúdo saliente: “O chefe de Estado lembrar-se-á que quando começou a fase do extermínio total dos tutsis, a comunidade internacional tinha os meios necessários para conhecer e agir graças ao seu conhecimento do genocídio – como nos revelaram os sobreviventes arménios e do Holocausto – e que a França, que poderia ter detido o genocídio com os seus aliados ocidentais e africanos, o fez. Eles confirmaram do Eliseu que ele não tinha vontade de fazê-lo.

O pensamento de Macron evoluiu

Em maio de 2021, a viagem de Macron a Kigali, capital do Ruanda, e as palavras ditas nessa ocasião aproximaram os presidentes francês e ruandês, Paul Kagame. A questão do papel da França antes, durante e depois do genocídio permaneceu um tema controverso durante anos, tendo mesmo levado ao rompimento das relações diplomáticas entre os dois países entre 2006 e 2009. o mundo. No memorial na capital ruandesa, Macron anunciou há três anos que tinha chegado “Reconhecendo a responsabilidade da França no genocídio, no qual foram mortos mais de 800.000 civis desarmados, a maioria deles pertencentes à minoria tutsi. O massacre foi cometido entre Abril e Julho de 1994 (o presidente socialista François Mitterrand sentou-se no Eliseu). “Todos nós partimos centenas de milhares de vítimas em Isto é um inferno Feche a casa», exclamou Macron há três anos.

Leia também: