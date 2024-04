Esse hábito arriscado de Bergoglio, as bombas no Partido Democrata e em Soumahoro: Então, hoje…

– Um homem descobre a infidelidade de sua esposa graças ao relato de um papagaio que, como um papagaio, repete o conteúdo de seu telefonema travesso com o amante (“Vamos, meu marido não está aqui”). Gastamos milhares de euros em câmeras escondidas e insetos e depois descobrimos que basta deixar o passarinho lhe contar. incrível.

– entrevista Curso Ex-Diretor do Osservatore Romano, João Maria Vian, uma pessoa que conhece e viu coisas diferentes no Vaticano, é muito interessante. É sobre vício Papa Francisco “Improvisar”, dar entrevistas, mas também – acrescentamos – fazer com que as pessoas falem um pouco mais sobre as coisas do mundo e um pouco menos sobre a elevada divindade que lhes foi concedida. Segundo Vian, as entrevistas são perigosas porque existe “o perigo de dizer as mesmas coisas ou talvez de se contradizer”. Mas o que chama a atenção são as decisões relativas ao tribunal de Bergoglio (parecem ter medo de apontar os erros que ele comete “por medo de incomodá-lo”) e, sobretudo, aquelas relativas Papa Ratzinger, do qual Francesco parece ainda não ter se libertado do seu fantasma. Para Vian, o atual papa está “psicologicamente exausto” pelo “status” do seu antecessor, a “figura intelectual” com quem tem de lidar e com quem pode não se sentir em pé de igualdade. E se ele disse isso…

– Todos para massacrar uns aos outros Tarquínio Nas listas do PD, hoje Casini também participa do festival de comentários. Mas a questão é: temos a certeza de que o ex-diretor da Escola Avenir representa realmente “uma sensibilidade generalizada no mundo católico”?

– Um homem passa por uma cirurgia para aumentar o pênis e fica impotente. Linda seleção de…

– Pela quinta vez, a Prefeitura de Milão adiou a greve convocada pela polícia de trânsito contra os pedidos do prefeito sala. Não vamos entrar no mérito das reclamações sindicais, quem se importa, mas vamos apontar quando Salvini Segundo o princípio da CGIL, os muros da esquerda quase caíram devido ao “desprezível ataque às liberdades sindicais”. Para Cast Iron em guerra com Sala, silêncio mortal. Quem sabe por quê.

– “Premio Nobel Jorge parisiense Ele disse sim imediatamente e de forma convincente.” É o começo da peça República Ao apelo dos cientistas à saúde pública. Mas Parisi é físico. Especialista em física. Prêmio Nobel de Física. Não é médico. Então, se ele faz apelos por cuidados de saúde, francamente, quem se importa?

– Obs: Coincidentemente todos estão acordando hoje, após 20 anos de interrupção nos cuidados de saúde.

– A.S.: A maioria dos 14 signatários do apelo trabalha em empresas Clínicas privado. Em vez de escrever assinaturas inúteis, talvez tivesse sido melhor permanecer no sector público e ganhar menos. não?

– Auto Salvini Ele é Salvini, e eles o definem para trás. Se ele moderasse e “abandonasse o papel do extremista orgulhoso”, como escreveu Flávia Perina, eles iriam criticá-lo por “demonstrar humanidade comum”. Diga à ele, a maldiçãoEntão, o que ele deveria fazer: enterrar-se na areia?

– pergunta um dos jornalistas Carlos Rovelli, um físico conhecido e pacifista convicto, debateu se impedir Molinari e Parenzo de falar na universidade constituía um protesto legítimo. A resposta: “Certamente pedir-lhes que não falem não priva a pessoa da capacidade de falar.” Eu sou bom em ciências e aprendizado Sete pequenas lições de física Não me lembro de nada, mas me parece que esta frase só tem sentido no mundo quântico. Proibir qualquer pessoa de falar, mesmo Rovelli, é sempre uma expressão do pior tipo de intolerância. As ideias são desafiadas, não silenciadas.

– A melhor história sobre a guerra em Ucrânia E na decisão Zelenski Domenico Kirico faz isso para diminuir a idade de recrutamento. “O que deveria ter sido uma luta entre materiais, tecnologias e uma modernidade mortal”, escreve ele, “será decidido pela matemática mais brutal e pré-histórica e por quantos homens podem ser lançados na batalha”. E aqui a Ucrânia está em apuros.

– depois Karla Bruni Sua irmã, Valéria, e agora sua mãe também a estão entrevistando Ele pressiona. Da próxima vez que eu sugerir uma boa reunião familiar a portas fechadas, você verá que os problemas serão resolvidos mais cedo sem ela. Entalhe Paciência dos leitores.

– O famoso “direito ao estilo” de que ele falou SoumahoroOu seja, as bolsas caras e as roupas luxuosas expostas pela esposa vão parar na Justiça. A esposa do representante proprietário do sapato, sua sogra e seus sogros foram levados a julgamento em conhecidos casos relacionados a cooperativas de hotelaria. No entanto, eles são inocentes até que sua culpa seja comprovada. Portanto, não nos juntaremos ao coro dos que comemoram: teremos que esperar o processo, as análises da defesa, o veredicto, e depois falaremos sobre isso. Mas ainda vamos rir um pouco ao pensar nos vários Zoros, Damilanos e Bonellis que pensaram ter encontrado a galinha dos ovos de ouro eleitorais e se viram com dinheiro desperdiçado.

– Vamos aplicar o princípio Fiador E também ao conselheiro regional do Partido Democrata, Anita Morodinoya, está sob investigação por causa daquela história feia de votos supostamente comprados. Ele errou ao renunciar a menos que soubesse que era culpado, porque, segundo o princípio legal, uma pessoa permanece inocente até que sua culpa seja provada. A história é diferente para os democratas, que hoje acabam de finalizar o pedido de demissão do ministro Santanchi por problemas judiciais, e já se encontram na desagradável situação de acabar na picadora de carne da mídia por suspeitas sobre máfia e corrupção eleitoral . É preciso muito para ter azar.

– Isso não é legal da sua parte A noite ShalinEste Partido Democrata “que estamos a reconstruir” não tolera “votos comprados”, declarou. Porque ele parece estar dizendo que o governo anterior foi tão negligente que aprovou certos comportamentos.

– Caos Barry Dá a oportunidade de Joseph com você Declarar derrota à Rainha Shlain. O M5S e o Partido Democrata deveriam ter iniciado as “primárias de centro-esquerda”, primeira fórmula de uma coalizão séria em Campo Largo, mas na primeira investigação Giuseppe fez tudo desabar e jogou a bomba. A realidade é que o presidente do M5S está a lançar um ataque à liderança de centro-esquerda, posicionando-se como o único baluarte de legitimidade face a um Partido Democrata que oscila entre as acusações mafiosas (ver o caso anterior Decaro) e o voto. Compra (veja as prisões de hoje).



Em vão os Democratas fingem sentir-se escandalizados pela escolha “incompreensível” de sair das primárias, mas Eli sabe muito bem que o alvo são as eleições europeias, não Barry: se Giuseppe conseguir realizar o milagre de superar o Partido Democrata, Schlein estará em uma situação difícil. Problema real.