Durante um mês, a Rússia aumentou visivelmente o número de ataques Mísseis E Drones Nas cidades e nas infra-estruturas estratégicas da Ucrânia, que consome as suas reservas de munições antiaéreas. Esta é uma situação dramática que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, tentará abordar numa reunião dos seus homólogos da República Democrática do Congo. criança.

“ A Rússia está sistematicamente destruindo a economia ucraniana, matando ucranianos e até destruindo as nossas cidades, o que se enquadra na estratégia russa de varrer a Ucrânia do mapa. Então não quero estragar a festa, mas obviamente a principal mensagem de hoje será a poupança Patriota Isto foi anunciado numa entrevista à imprensa com o Secretário-Geral da OTAN Jens Stoltenberg. “ Salvar vidas ucranianas, salvar a economia ucraniana, salvar cidades ucranianas depende da disponibilidade do Patriot e de outros sistemas de defesa aérea na Ucrânia, e estamos a falar do Patriot porque é o único sistema capaz de interceptar mísseis balísticos. O Ministro de Kiev também agradeceu a Stoltenberg pelo seu compromisso pessoal e “visão de longo prazo” em relação aos planos para garantir apoio a longo prazo ao estado invadido.

Mim-104 Patriot foi desenvolvido pela América Raytheon Lança mísseis terra-ar guiados por um sistema misto de pulsos de rádio e radar Matriz de fase. Entrou em serviço no Exército de Washington em 1984 e é até agora o principal dispositivo antiaéreo utilizado pelas forças dos EUA e aliados da OTAN. Seus lançadores possuem uma gama de 70 km Também demonstrou a sua capacidade de abater os mísseis hipersónicos de Moscovo, que Putin descreveu como “imbatíveis”. Além disso, os radares das duas aeronaves Mim-104 disponíveis em Kiev foram ligados a todas as outras baterias antiaéreas implantadas pelo país invadido, provenientes de países ocidentais ou de outros países da era soviética, a fim de criar “Escudo” uniforme. Sobre os céus das cidades e instalações estratégicas, coordenando a resposta aos ataques da União.

O outro grande problema para os ucranianos é Drones suicidas ShahidProduzido no Irã e amplamente utilizado pelo exército de Vladimir Putin. Na noite entre 3 e 4 de abril, um enxame de… Milhares Esses drones atingiram a cidade de Kharkiv, no nordeste do país.



Durante os meses da guerra, os russos usaram-no Saturado As defesas aéreas ucranianas permitem que mísseis balísticos atinjam os seus alvos.