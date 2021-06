‘Não à discriminação LGBT na UE’: um apelo dos 16 líderes europeus

A mesma mensagem foi relançada no Twitter ao mesmo tempo pelos dirigentes dos outros dois sites, de Pedro Sanchez a Mark Root. Assinando a carta estão os líderes da Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Itália, Estônia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Chipre, Letônia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Finlândia e Suécia.

A iniciativa não mencionou explicitamente a lei recentemente aprovada por Budapeste, mas vem antes de uma cúpula da UE, onde a questão será levantada. A carta diz: “Por ocasião do Dia do Orgulho LGBT, 28 de junho, e à luz das ameaças aos direitos fundamentais, em particular o princípio da não discriminação com base na orientação sexual, expressamos nosso apego aos nossos valores fundamentais comuns. ”

“Será um dia para recordar que somos sociedades diversas e tolerantes, comprometidas com o livre desenvolvimento da personalidade de cada um dos nossos cidadãos, incluindo a sua orientação sexual e identidade de género. Será também um momento de celebrar o que temos feito nos últimos anos percorreu um longo caminho a favor destes princípios, que consideramos serem a base da União Europeia ”.