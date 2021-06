John McAfee encontrado morto na prisão em Barcelona: Hoje há aprovação do tribunal para sua extradição para os Estados Unidos. Fontes: “The Suicide Hypothesis”

Um tribunal espanhol deu luz verde hoje apenas para ele Entregue para os Estados UnidosOnde é pesquisado Evasão fiscalMas com os policiais judiciais da prisão Barcelona Eles entraram em sua cela e o encontraram morto. A mídia ibérica citou fontes do Ministério da Justiça da Catalunha para especular que John McAfee, fundador do homônimo de 75 anos Antivírussim assim seja Você é livre Após a notícia de sua entrega em EstadosConforme relatado pela mídia espanhola. Para investigar o que aconteceu Mosos de EscuadraPolícia catalã.

O cientista da computação e empresário foi preso no aeroporto da Catalunha em outubro passado, por ser procurado pelas autoridades americanas por sonegação de impostos. Hoje, o tribunal da Audiencia Nacional da Espanha deu luz verde para a extradição para os Estados Unidos, uma decisão que ainda pode ser apelada e, em qualquer caso, deve ser aprovada pelo governo espanhol antes que a McAfee seja realmente extraditada. A denúncia da justiça americana é de que ela o fez de propósito evasão fiscal entre 2014 e 2018 Apesar de ganhar milionários. A acusação, se confirmada por decisão judicial, também pode custar-lhe 30 anos de prisão.