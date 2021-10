Covid, a infecção segue para a Europa Oriental com poucas vacinações: pico de mortes na Ucrânia e na Romênia, Bulgária oferece via verde

Rússia NS Ucrânia Novo recorde de mortes, com números recordes desde o início da epidemia. A mesma coisa acontece em RomêniaMais de 500 mortes em um dia. o Contágio Dar Doença do coronavírus voar emEuropa Oriental, onde muitos países têm que lidar com uma porcentagem de vacinas muito baixas O consequente aumento de casos à medida que a queda avança. lá Bulgária, a camisola preta da União Europeia para o índice de vacinação, teve de sucumbir ao contínuo crescimento de positivos e de óbitos: a partir de quinta-feira, dia 21 de Outubro, pista verde. Também há República Checa, onde mais da metade da população é vacinada de qualquer maneira, avaliando novas restrições depois que você superou a vacinação nas últimas 24 horas Aproximadamente 3mil.

A estrada já é rastreada por Letônia, forçado a voltar à realidade Fechar (Com o encerramento das atividades, parada nas escolas e toque de recolher). como disse ilfattoquotidiano.it, A quarta onda atinge os países do leste com o menor número de vacinações, incluindo os três estados bálticos. E durante o mês de outubro, a tendência piorou. doença Rússia Agora conhecido: Moscou relata mais de mil mortes em um único dia (nunca muitas)durante a unidade terceiro da população foram vacinados contra COVID-19. Mas agora tambemUcrânia Ele deve atualizar seu registro de morte: era segunda-feira 538, dados superior Não registrado (o máximo anterior era 7 de abril, com 481 vítimas). Eles foram registrados no último dia 18.913 novos casos e mais 495 mortes. no segundo país Nosso mundo em dadosA porcentagem de imunização com duas doses interrompidas em 15 por cento.

no vizinho Romênia, o penúltimo país para a vacinação entre os países da UE, a situação é semelhante. O novo recorde de mortes e ferimentos da Covid foi anunciado na terça-feira: 574 mortos E 18.863 novos positivos em 24 horas. No momento, o sistema de saúde romeno está atingindo sua capacidade máxima Mais de 1.800 pacientes estão em tratamento intensivo. Por esse motivo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que enviará um especialista ao país para ajudar a reforçar sua resposta à pandemia e prometeu 34.000 testes rápidos e 200 centros de oxigênio para pacientes de Covid. Na semana passada, muitos pacientes foram encaminhados Hungria (onde, em vez disso, a taxa de vacinação está perto de 70%) para entrar na unidade de terapia intensiva.

Após o recente aumento de casos, com 4.979 novas infecções registro na terça, Bulgária Decidiu concorrer à capa: será a partir da próxima quinta-feira Obrigatório o pista verde Para atividades internas: entrada em restaurantes, salas de entretenimento, hotéis, cinemas, teatros, concertos, exposições, lojas com mais de 300 metros quadrados, ginásios, piscinas. Como na Itália, para entrar nesses locais é necessário apresentar certificado que comprove vacinação completa, cura ou teste negativo realizado nas últimas 72 horas (molecular) ou 48 horas (antígeno). “Se essas ações não derem o resultado esperado, só falta seguir em frente. bloqueio total‘, o Ministro da Saúde confirmou Stoicho Katsarov. Os novos procedimentos durarão pelo menos duas semanas.

Se apenas na Bulgária 24% da população foi totalmente vacinada e a situação também está piorando na Polônia e na República Tcheca, onde a imunização total ultrapassou 50%. Na Polônia – Relatórios guardião – Na semana passada, houve um aumento nas lesões85% em comparação com os sete dias anteriores. lá República Checa Mais de 3.000 casos de coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas, o nível mais alto desde abril passado. Também na terça-feira, as internações hospitalares aumentaram em grandes altitudes 620em comparação com 249 no início do mês, com 102 pacientes em terapia intensiva. Semana passada houve 54 mortos, mais do que o total de mortes em todo o mês de setembro.