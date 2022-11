Adeus a Jiang Zemin, abrindo a China para o mundo depois de Tiananmen

Jiang Zemin foi eleito secretário-geral do Partido Comunista da China na Quarta Plenária em 1989. derrubar seu antecessorO reformador Zhao Ziyang, que se opôs à lei marcial para impedir os protestos estudantis. Ele acrescentou que “durante a grave turbulência política da China na primavera e no verão de 1989, o camarada Jiang Zemin defendeu e implementou a decisão correta do Comitê Central do Partido de defender o poder do estado socialista e salvaguardar os interesses fundamentais do povo”.

Quando Jiang substituiu Deng Xiaoping como líder em 1989, a China ainda estava nos estágios iniciais de modernização econômica: quando ele se aposentou após 10 anos em 2003, o país entrou OMCPequim garantiu Jogos Olímpicos de 2008 e recuperado soberania sobre Hong Kong De Londres em 1997. Cedeu lugar a Hu Jintao em 2003, na única passagem organizada à frente do Partido Comunista Chinês e do Estado desde os tempos de Mao Zedong, e manteve-se à frente das Forças Armadas até ao ano seguinte.

Nascido em 17 de agosto de 1926 em Yangzhou, engenheiro de formação, Jiangxi acompanhou a abertura econômica com reformas politicasteve uma abordagem dura para os rebeldes Taiwan E começou a modernizar as forças armadas. Amantes da músicaTeatral e inesperado, ele foi o protagonista de várias apresentações memoráveis, incluindo apresentações para o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e para a primeira-dama Hillary; Elvis Presley cantou com o presidente filipino Fidel Ramos, canção de Elvis Presley. Waltz dançou com a estreia Madame Bernadette, esposa do presidente francês Jacques Chirac; Eles cantaram “O’ sol mio” com Julio Iglesias e o presidente venezuelano Hugo Chávez.

Analistas apontaram que Jiang e sua facção, os chamados ‘camarilha de XangaiEle continuou a impressionar por muito tempo, mesmo ao escolher Xi Jinping como líder em 2012. As preocupações com sua saúde foram agravadas por sua falta de comparecimento ao 20º Congresso que em outubro deu a Xi um terceiro mandato sem precedentes no comando do PCCh. . Por outro lado, o legado de Jiang é cheio de luz e sombra. Entre os mais novos acusações De não resolver os problemas causados ​​pelo boom econômico: Corrupção e desigualdadee degradação ambiental e reformas do setor estadual com demissões em massa.

Mais de meio milhão de comentários no CCTV Weibo inundaram o anúncio da morte, com muitos referindo-se ao falecido líder como ‘Vovô Jiang’, antes Censura A reação começou na fase atual dos protestos contra a política de tolerância zero da Covid. Porém, mais uma vez, a criatividade dos internautas prevaleceu e alguns usuários usaram sua morte para desferir golpes velados em Xi.

“Sapo (o sobrenome de Jiang está associado acima de tudo a grandes espetáculos, assim), você pode retirá-lo ursinho PoohNo Twitter, Patricia Thornton, da Universidade de Oxford, apontou a morte de dois outros ex-líderes do PCCh – o reformador Hu Yaobang (em 1989) e o primeiro-ministro Zhou Enlai (em 1976) – que se transformaram em comícios políticos estudantis: o desaparecimento de Jiang. reflexões sobre algumas das grandes diferenças entre o passado não muito distante e a realidade da vida na China de Xi hoje.”