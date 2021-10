Covid, mais de mil mortes na Rússia em 24 horas, Putin pediu para parar de trabalhar por 9 dias – Corriere.it

a partir de Fabrizio Dragosi

1.025 mortes nas últimas 24 horas levaram Moscou e São Petersburgo a impor novas restrições, enquanto o vice-primeiro-ministro propôs a Vladimir Putin o fechamento de todos os empregos de 30 de outubro a 7 de novembro em todo o país.

Finalmente, as autoridades reagem aOnda de mortes afetando a Rússia com dramática retomada da infecção. Diante do último número que indica um número sem precedentes de casos fatais nas últimas 24 horas (1015), Moscou e São Petersburgo decidiram impor novas restrições, enquanto na mesa de Putin vinha uma proposta para fechar todos os empregos por nove dias em todo o país. A capital já mudou por decreto do prefeito: todos os não vacinados e não-trabalhadores com mais de 60 anos ficarão em casa da próxima segunda-feira até o dia 25 de fevereiro. Eles só poderão sair para fazer exercícios físicos e tomar um pouco de ar. No setor de serviços, os empregadores terão de forçar 80 por cento dos empregados a serem vacinados até 1º de janeiro. Enquanto isso, em todas as empresas, 30% dos funcionários terão que começar a trabalhar remotamente imediatamente.

Sugestão ou oferta A vice-primeira-ministra Tatiana Golikova sugeriu interromper todas as atividades de trabalho de 30 de outubro a 7 de novembro, Aproveite a ponte cerimonial já anunciada para comemorar o Dia da Unidade dos Povos. Anteriormente, era comemorado em 7 de novembro, dia da Revolução Bolchevique de 1917; Este aniversário foi cancelado, devido a protestos, um novo feriado foi criado em 4 de novembro.

Novas restrições Em São Petersburgo, o governador impôs um passe verde a partir de 1º de novembro para acesso a locais públicos, exceto bares, restaurantes e cantinas. Nestes exercícios, a norma vai se espalhar um mês depois, no dia 1º de dezembro. Também a partir de 1º de novembro, há o compromisso de trabalhar em casa para funcionários públicos, enquanto só é recomendado para empresas privadas. Muitos agora se perguntam se essas medidas não são tarde demais e insuficientes, dada a tendência da pandemia. Hoje, por exemplo, em Moscou, você só precisa usar máscara em locais públicos e no transporte, mas muitos não o fazem, mesmo que haja muitos casos de Covid: 73 morreram ontem em comparação com 69 nas últimas 24 horas . Em todo o país por dias e dias, o número de mortes foi de cerca de mil por dia e ontem atingiu um novo recorde. O número de novos infectados também é alto: as pessoas viajam em média 34.000 por dia. READ Preto no branco, quanto dinheiro perdido. “E isso é só culpa dele” - Libero Quotidiano

Problema de vacinação O principal problema da Rússia é a resistência da população à vacinação. As pessoas não confiam nas drogas e não confiam nas autoridades do país, uma tradição antiga que remonta à era soviética e mesmo antes da era czarista. Apenas 32,3% da população total recebeu duas doses de Sputnik ou outros medicamentos produzidos no país. Mesmo que todas as crianças menores de 18 anos sejam omitidas das estatísticas, apenas 40,7% das pessoas foram vacinadas. O número de pessoas que receberam pelo menos uma dose, 44,5 por cento, não é muito maior. As autoridades locais estão fazendo o que podem, com sorteios e diversos prêmios para quem concordar em ser vacinado, mas com pouco sucesso. Desde o início da epidemia, o número oficial de mortes já chega a 225 mil, mas, de acordo com as estatísticas, as vítimas serão 418 mil.