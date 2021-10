A menina desaparece enquanto corre. Talvez “sequestrado por uma seita”, Alemanha tremendo

O medo cresce para uma pessoa 11 anos desaparecidos No sábado passado em Eppisburg, no distrito de Dillingen, uma pequena cidade no norte de Suábia. Os pais adotivos a perderam no sábado e não a viram retornar depois que ela saiu para correr. Suspeitos da polícia estão alvejando uma seita:doze tribos“, Oh A seita das Doze TribosEm italiano, que também incluirá pais naturais de um pequeno desaparecimento. De origem tcheca, a menina foi adotada por uma família alemã há oito anos.

Mais Informações

Onde #shaloma? O menino de 11 anos desapareceu de Holzheim-Eppsburg, na Baviera, desde sábado. Era provável que a seita dos Doze Clãs estivesse por trás de seu desaparecimento. Claudia Fogelman Tweet incorporar Relatórios: 👇 pic.twitter.com/h84ARg9Ygv – ZDF Bayern (ZDFbayern) 18 de outubro de 2021

e-mails de seita

A busca pela jovem começou no final de semana e continua até hoje. Ontem, inesperadamente, a família adotiva da criança recebeu e-mails da seita Doze Tribos reafirmando à criança sua boa saúde. A polícia que investigava o caso os teria considerado dignos de crédito. Os pais biológicos do menino de onze anos farão parte da seita.

Esperança para pais adotivos

Os pais adotivos estão confiantes de que a criança está realmente bem e que logo poderá voltar para casa. Eles foram confiados a ela quando ela tinha menos de três anos. “Sempre víamos durante todas as visitas à nossa casa o quanto a mãe biológica era apegada à criança, o quanto ela era apegada à criança, mas nunca imaginamos o que aconteceria a seguir”, explica o pai adotivo a um jornal local.

A cada seis semanas, os pais biológicos podiam efetivamente visitar a criança, mas sempre na presença de uma terceira pessoa, um representante do serviço social.

O caso do irmão desaparecido

De acordo com as últimas informações, pode haver evidências crescentes do envolvimento dos pais no sequestro: ambos pertencem à seita “Doze Tribos”. O irmão biológico da criança desaparecida também desapareceu em novembro de 2016; Na época, ele também foi confiado a uma família adotiva. As buscas começaram imediatamente, a menos que fossem interrompidas alguns dias depois, quando o garoto de 12 anos voltou para casa dizendo que queria morar com seus pais. Depois de apresentar um pedido oficial de serviços sociais, o pedido do jovem foi aprovado e ele voltou a viver com eles.

As Doze Tribos

A seita “Doze Clãs” já foi mencionada várias vezes no passado e frequentemente aparece nas manchetes de alguns jornais por causa de parte da violência a que essa seita foi submetida.

Acusados ​​de espancamento e violência, há oito anos, as autoridades prenderam quarenta meninos e meninas que viviam na comunidade “Doze Tribos” nos quartos de um mosteiro isolado na Suábia.

Descubra a menina

Para a polícia, ainda não será possível confirmar se a criança e os pais biológicos estão localizados na República Tcheca, país de origem da família natural da criança, ou na Suábia. Enquanto isso, as investigações policiais continuam em todas as áreas.