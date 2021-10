‘Bombas de gelo’ atingem 16 cm de altura, um novo recorde para a Austrália – fotos e vídeo

MeteoWeb

Grão gigante chuva de granizo North Mackay caiu, em Queensland (Austrália), graves danos a veículos e estruturas. Uma tempestade de granizo atingiu as áreas de Bloomsbury e Yaleborough nesta tarde, terça-feira, 19 de outubro, com residentes relatando granizo maior do que bolas de tênis (veja a galeria de fotos acima e o vídeo no final do artigo).

A violenta tempestade de granizo foi parte de uma série de eventos climáticos extremos que atingiram Queensland. Foi emitido um alerta de tempestade que pode trazer granizo significativo e ventos prejudiciais para a costa central de Queensland.

O Australian Bureau of Meteorology disse que a tempestade de hoje em Bloomsbury e Yallborough pode ter causado isso Maior granizo de todos os tempos na Austrália Desde o início das gravações. “Vimos algumas fotos convincentes de um resfriado versus uma fita métrica 16 cm. O recorde australiano foi de cerca de 14 cm. Parece ser um recorde australiano em granizo. Uma granizo desta magnitude é definitivamente superior a 100 km / hdiz Shane Kennedy, meteorologista do Met Office.