A polícia alemã prendeu Greta Thunberg e a levou à força para Lutzrath (vídeo)

Greta Thunberg Ela foi capturada e levada à força polícia alemã enquanto ele estava fingindo Lutzerat. Imagens de vídeo foram reveladas pela mídia local que mostram o jovem ativista sueco sentado no chão e depois sendo pressionado por dois policiais.

Lützerath e Greta Thunberg com manifestantes

Como mencionei ConstruirA jovem de 20 anos supostamente ignorou as ordens da polícia para deixar seu posto e esperou que os policiais a agarrassem.

Greta Thunberg Ela havia se juntado aos ativistas dois dias antes. No domingo, 15 de janeiro, a menina reapareceu em Lützerath, sem aviso prévio de sua presença.

Polizeigewalt heute morre em #Lutzertah guerra unassbar. Herr Verden @empregado @empregado und andere von der Polizei geschubst – und die stehen da einfach nur frylich rum. Sol Das foi @empregado?! pic.twitter.com/1uBuejL00W – Timon Dzienus See More 14 de janeiro de 2023

Cheguei ao local do protesto com um grupo de 70 ativistas Com eles ocupou um campo guardado pela seção montada da polícia alemã, que procedeu à limpeza da área.

Lützerath símbolo de luta ambiental

Lützerath é uma pequena vila na Alemanha. Já foi habitada por cerca de duas mil pessoas, mas hoje está deserta. É um lugar que se tornou o emblema internacional da luta ambiental em defesa do clima e na luta contra os combustíveis fósseis.

gigante alemão da energia extensão RWE Ele obteve licenças do governo e agora quer avançar com a recuperação da área e depois expandir a mina de carvão adjacente Garzweiler. A meta é extrair 280 milhões de toneladas de linhito, ou seja, carvão, até 2030.

A limpeza da área começou na quarta-feira, 11 de janeiro, quando centenas de policiais começaram a isolar a área do protesto e remover os manifestantes. Não faltaram confrontos entre as forças armadas e ativistas.

Houve lançamentos coquetéis molotov E momentos tensos com paradas, quedas e entregas. Alguns ativistas (alguns até se acorrentaram) se esconderam em casas e árvores. Alguém está blindado dentro dos carros em uma posição especial para impedir a passagem dos agentes.

Polícia: “Os despejos continuam.”

Segundo os organizadores, no sábado, 14 de janeiro, 35.000 pessoas se manifestaram nos portões da vila. O porta-voz da polícia, Dietmar Brüning, disse que “as operações de limpeza continuam hoje, mas não sabemos quantas pessoas ainda ocupam o local”.

“A princípio parecia que restavam apenas 10 pessoas, depois ficou claro que restavam apenas algumas. Os próprios ativistas estão falando em cerca de 20 pessoas, mesmo dentro da cidade. Também estamos ocupados tentando tirar os ativistas de o tunel.”