Ucrânia, massacre no edifício em Dnipro. Zelensky: Silêncio covarde do povo russo – Europa

Volodymyr Zelensky condenado O “silêncio covarde” do povo russo após um ataque com mísseis a um prédio na cidade de Dnipro que matou pelo menos 30 pessoas. “Seu silêncio covarde e sua tentativa de esperar o fim do que está acontecendo terminarão apenas com o fato de que algum dia esses mesmos terroristas virão até você”, disse o presidente ucraniano em seu discurso noturno. Zelensky acrescentou que recebeu muitas mensagens de solidariedade de todo o mundo. Dirigindo-se aos russos em sua própria língua, ele observou que “até agora eles foram incapazes de proferir palavras de condenação a esse terror”.

Hora a hora, o número de mortos aumenta no Dnipro, cenário do último massacre, um dos mais graves do conflito na Ucrânia. Pelo menos 30 pessoas perderam a vida No prédio destruído por um míssil russo. Entre eles está uma adolescente de 15 anos. Mais de 70 pessoas ficaram feridas, incluindo 13 crianças, enquanto o destino de 30 pessoas desaparecidas ainda é desconhecido. Até as crianças estão cavando os escombros, mas com o tempo se esgotando inexoravelmente, as esperanças de encontrar mais sobreviventes são “poucas”, de acordo com o prefeito Boris Filatov.

E enquanto ainda se olha para a massa disforme que já foi um condomínio, as palavras de Vladimir Putin soam como um tapa na cara, saudando a “dinâmica positiva” que a “operação especial militar” assumiu na Ucrânia, enfatizando que “Tudo está se desenvolvendo de acordo com os planos dos líderes militares.”. Sem mencionar o Dnipro, o Ministério da Defesa da Rússia disse que os ataques de sábado “atingiram seu objetivo”: “Em 14 de janeiro, um ataque com mísseis foi realizado no sistema de comando e controle militar ucraniano e instalações relacionadas. Todas as estruturas identificadas foram afetadas”.

Kyiv novamente condena “A Federação Russa está deliberadamente matando ucranianos em massa”Nas palavras do assessor presidencial Mykhailo Podolyak. A condenação vem do Ocidente pelo que a Polônia explicitamente descreve como um “crime de guerra” e a Alemanha exige que “os russos responsáveis ​​por essas ações sejam responsabilizados”, enquanto as conversas sobre uma possível visita do Papa novamente a Kyiv foram relançadas. o convite.

Ruínas do Palácio Dnipro, onde 72 apartamentos foram destruídos e mais de 230 apartamentos foram danificados. Alguém enviou mensagens de texto para indicar que ainda estavam vivos e outros ativaram lanternas em seus smartphones para serem identificados. 39 pessoas foram resgatadas. “Continuamos a lutar por todas as vidas”, prometeu o presidente Volodymyr Zelensky, enquanto aqueles que não encontram a lógica de um massacre semelhante entre os ucranianos se desesperam: “Não há defesa aérea, não há bases militares aqui. defesa aérea, não há bases militares aqui”, diz Ivan, entre os sobreviventes chocados: “Só atingiu civis inocentes”. “Isso é terrorismo, tudo simplesmente não é humano”, diz Artem, enquanto limpa os escombros.

Mesmo diante de dezenas de civis mortos, não se pode esperar um dia de descanso do bombardeio. como ele, Novos ataques caíram sobre KhersonOnde foi alvo o prédio em que trabalham os representantes da Cruz Vermelha e um centro infantil. Enquanto as regiões ucranianas tentam se recuperar de novos danos à infraestrutura crítica, os olhos permanecem voltados para o leste, onde os russos reivindicam sucesso em seu avanço em direção a Bakhmut. “O inimigo não abandona suas intenções de capturar toda a região de Donetsk”, admite o Estado-Maior ucraniano, falando das “operações ofensivas russas em Bakhmut e Avdiivka”.

A paz ainda é uma miragem, o campo de batalha é a única perspectiva. De Kyiv há um pedido constante de mais armas para derrotar o invasor na frente. Essas mesmas armas que poderiam ter evitado o massacre do Dnipro, segundo a Força Aérea Ucraniana: o ataque foi realizado “sem dúvida com o Kh-22” e “apenas sistemas de mísseis antiaéreos que poderiam ser fornecidos à Ucrânia no futuro por ocidentais parceiros (como o Patriot ou SAMPT) podem interceptá-los.” O secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, respondeu ao apelo, confiante de que a Ucrânia poderia esperar em breve mais armas pesadas do Ocidente. Ele disse que “os compromissos recentes para adquirir equipamento de guerra pesado são importantes”, mas “espero receber mais no futuro próximo”.