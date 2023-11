A passagem de Gaza e Rafah está novamente fechada. Há um conflito por causa das ambulâncias: “O Hamas as usa” – Corriere.it

Do nosso correspondente

Jerusalém – Báb Rafa Permaneceu fechado e agora é um corredor estreito entre blocos de concreto erguidos pelos egípcios. Nos últimos dias, passaram por aqui mil palestinos portadores de passaportes estrangeiros, inclusive italianos, bem como feridos graves. daqui Você não poderá ser aprovado se os líderes do Hamas não colocarem o seu nome na lista. Se não estiver marcada ao lado a aprovação dos soldados israelenses e árabes que guardam a travessia. O mecanismo quebrou ontem. Não se trata de diplomacia, trata-se de guerra.

Paradas de deslocamento As forças de Tsahal assumiram o controle da parte norte da estrada paralela ao Mar Mediterrâneo e também estabeleceram um posto de controle. Estão a incitar os civis a deslocarem-se para a área mais protegida, em direcção ao Egipto. As autoridades dizem: Forças paramilitares fundamentalistas atacaram equipas que tentavam garantir a segurança rodoviária. Voltamos em linha reta ao problema de quem passa pela brecha fronteiriça e quem pode buscar refúgio no sul: explica um funcionário americano ao jornal O jornal New York Times Qual A razão para adiar a evacuação dos feridos nos últimos dias foi porque o Hamas incluiu os seus homens nas listas.

Agora ele tentará dar o mesmo passo, e evitar que a passagem seja aberta se não houver garantias de ambulâncias. Os israelenses dizem que os terroristas o usam. Não há saída e no momento ninguém pode sair da Strip. 730 estavam prontos e desligaram ontem, outros estão esperando.

Versões no ataque Antonio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, disse estar “horrorizado com o bombardeamento do comboio de socorro” na tarde de sexta-feira. Homens do Hamas relatam ataque israelense – 15 mortos – Mas anunciaram que apenas um veículo seria alvo. READ GB: Johnson ganhou 4,7 milhões em seu segundo emprego em 14 anos - Ultima Ora

Porta-vozes do Exército responderam que o veículo estava sendo usado por forças paramilitares. O dilema permanece: como podem os veículos brancos do Crescente Vermelho mover-se sem riscos, para chegar aos feridos e tentar salvar aqueles que permanecem sob os escombros: Mais de 9.500 pessoas foram mortas, a maioria delas civis.

A Organização Mundial da Saúde indica que o conflito afeta principalmente mulheres e crianças, 67 por cento serão vítimas. Nos longos confrontos dos anos 2008-2009 e 2014, o percentual chegou a 34%, segundo fontes palestinas. Um atentado matou 20 pessoas em uma escola Centenas de pessoas estavam amontoadas entre um milhão de deslocados internos.

As Nações Unidas alertam que a crise humanitária se tornou catastrófica: ainda existem 4 fornos de pão em 20 a funcionar no sul, e nas últimas horas há filas para conseguir pão pita para levar para casa, e em média há dois pedaços para comer, farinha é exatamente o que é fornecido pela UNRWA, a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos.

Cerco ao bunker As forças de infantaria mecanizada israelitas deveriam penetrar a sul da Cidade de Gaza, para completar o cerco ao centro principal, onde a inteligência identificou o principal quartel-general subterrâneo dos jihadistas. Além disso, 200 terroristas que participaram nos massacres de 7 de Outubro estavam escondidos lá1.440 pessoas foram mortas, a maioria delas civis, e mais de 240 reféns foram feitos na Faixa, e 28 soldados foram mortos no ataque até agora.

Poderia ter havido combates na área de Tal al-Hawa, Aqui funcionou outrora o Comando de Segurança Preventiva. Foi nestas celas que Mohammed Dahlan cortou as barbas reservadas aos islamitas, um símbolo do poder da Fatah em Gaza, em sinal de desdém. O edifício foi destruído pelo Hamas num golpe de Estado de 2007. Um míssil foi disparado da Faixa – No total, durante os 29 dias de guerra, foram 9.200, incluindo morteiros – Foi interceptado antes de chegar a Eilat No Mar Vermelho. READ Ataque em Nova York, captura de Frank James - Mundo