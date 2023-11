Alemanha: O pai que manteve a filha como refém no aeroporto de Hamburgo foi preso depois de ela se render: “Ela não foi ferida”. O aeroporto está prestes a reabrir em cerca de 20 horas

BERLIM – O homem que manteve a sua filha de quatro anos como refém no aeroporto de Hamburgo durante quase 20 horas rendeu-se: tudo foi desencadeado por uma disputa familiar sobre a custódia da menina. Agora o aeroporto poderá reabrir depois de as operações de voo no aeroporto do norte da Alemanha terem sido suspensas indefinidamente na noite passada, uma vez que um homem armado violou o perímetro de segurança do aeroporto na noite passada. O carro parou ao lado de um avião de passageiros da Turkish Airlines e o homem de 35 anos pediu para ser levado para a Turquia com a menina. A polícia negociou com o pai durante toda a noite, depois durante toda a manhã, até ao ponto de viragem, por volta das 14 horas, e a polícia confirmou que “a menina estava fisicamente bem”.

Uma força policial especial interveio no aeroporto. O aeroporto foi completamente evacuado. A prioridade absoluta ao longo das longas horas de negociações foi a proteção da filha de 4 anos, que estava no carro com o pai. O pai não apresentou nenhum pedido de dinheiro: pelo contrário, pediu para ser transferido para a Turquia.

Às 20h12 de ontem – continua Foto Reconstruindo o que aconteceu – As forças armadas de segurança do Aeroporto Helmut Schmidt de Hamburgo avistaram-no a conduzir um Audi sem matrícula em frente ao Terminal 1. Após excesso de velocidade, ele atravessou o portão norte com o seu carro e dirigiu-se aos aviões no parque de estacionamento. Parou ao lado de um avião de passageiros da Turkish Airlines. Segundo a porta-voz da polícia Sandra Levgron, “o avião estava cheio de passageiros, mas foi evacuado”.

Negociações muito longas. “Mobilizamos psicólogos”, explica a porta-voz da polícia. Na sua opinião, o facto de o pai ter mantido contacto com as autoridades durante tanto tempo é um “excelente sinal”.

Um porta-voz do aeroporto explicou que “os procedimentos de segurança no aeroporto atendem ou excedem todos os requisitos legais”. Mas o porta-voz lembrou a dimensão do aeroporto, que abrange o equivalente a cerca de 800 campos de futebol, pelo que não pôde descartar completamente incidentes como o ocorrido na noite passada: “Para garantir a segurança do tráfego aéreo, além de medidas estruturais medidas.” Foram criadas cadeias de alerta que funcionaram perfeitamente.” Na verdade, “os voos foram proibidos imediatamente após a entrada não autorizada e o autor do crime foi imediatamente localizado”.

Na noite de sábado, 17 voos regulares em Hamburgo foram desviados, transportando 3.200 pessoas. Hoje, domingo, estão programados 286 voos transportando 34.500 passageiros.