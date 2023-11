O Exército Israelense: Cidade de Gaza está sitiada e a Faixa está dividida em duas partes – Notícias

A guerra atingiu uma fase nova e mais intensa: o exército israelita anunciou que a cidade de Gaza está completamente cercada e que, assim que as tropas entrarem na cidade, poderá haver um ataque ao Hospital Al-Shifa, o principal hospital do país. Strip, onde, de acordo com a inteligência do Estado judeu, estão escondidos altos líderes do Hamas. O porta-voz militar Daniel Hagari disse após um dia de pesados ​​bombardeios: “O setor está agora dividido em dois setores: o norte e o sul”.

ANSA ANSA Guerra no Oriente Médio Notícias de hoje – Notícias – Ansa.it Blinken encontra Abu Mazen em Ramallah. Hamas: 45 mortos no bombardeio do campo de refugiados de Al-Maghazi. Ele mencionou a bomba atómica em Gaza e Netanyahu suspendeu um ministro israelita do trabalho. Irão: “Cessar-fogo, caso contrário os Estados Unidos sofrerão um duro golpe” (ANSA)

Um dia que começou com mais um massacre: o bombardeamento israelita ao campo de refugiados de Maghazi, no meio da Faixa de Gaza, matando pelo menos 45 pessoas, segundo as autoridades de saúde ligadas ao movimento Hamas, que atualizaram o número para 9.770 (4.800 menores). – o número de mortes em Gaza desde que Israel começou a atacar a Faixa de Gaza.

ANSA ANSA Khamenei encontra-se com o líder do Hamas, Haniyeh, no Irã – Notícias – Ansa.it O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, reuniu-se com o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, com uma delegação em Teerão. (lidar)

Sob a constante barragem de bombas, Gaza ficou novamente isolada: todas as comunicações telefónicas e de Internet foram novamente cortadas, enquanto o Hamas falava de “intensos bombardeamentos israelitas” perto de hospitais na Faixa. A Cidade de Gaza é particularmente afectada e, a norte, Tal al-Hawa, al-Zaytoun, al-Shuja’iya, al-Basra, al-Rimal, al-Nasr e al-Karama são afectados. Mas o Hamas não ficou parado: enquanto as sirenes soavam, uma poderosa barragem de foguetes foi lançada da Faixa de Gaza em direção a Tel Aviv e por toda a região central de Israel. Explosões poderosas ocorreram no ar, como resultado da interceptação do Iron Dome. Não houve feridos. Entretanto, a situação no Norte também permanece muito tensa com uma nova troca de tiros com o Hezbollah: um drone israelita atingiu um carro, matando três jovens e a sua tia no sul do Líbano, enquanto o Hezbollah respondeu com um míssil antitanque. Um míssil foi disparado contra o Kibutz Yiftach, matando um civil.

ANSA ANSA Cessar-fogo ou trégua humanitária…duas opções – Notícias – Ansa.it Todos, ou quase todos, concordam que o bloqueio israelita à Faixa de Gaza causa sofrimento aos civis palestinianos. (lidar)

O chefe do Estado-Maior israelense, Herzi Halevy, alertou: “Estamos prontos a qualquer momento para lançar um ataque no norte”, enquanto o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunciou um novo discurso no próximo sábado. Para indicar quão impossível é neste momento falar sobre paz, há também a declaração perturbadora do Ministro das Tradições Judaicas, Amichai Eliyahu, de que se referiu a uma bomba nuclear em Gaza como “uma possibilidade”, mesmo que a vida de alguém esteja em jogo. 240 reféns israelenses porque “as guerras têm seus custos”. A tempestade foi imediata: “As palavras de Eliyahu são obscenas e longe da realidade”, respondeu Netanyahu. “As nossas forças trabalham com base no direito internacional, para não prejudicar pessoas inocentes”. Eliyahu então tentou remediar a situação: “Foi apenas uma metáfora”. Mas não bastava: o primeiro-ministro suspendeu-o do trabalho.

ANSA ANSA Fotojornalista: 4 crianças e 3 irmãos desaparecidos no ataque a Maghazi – Notícias – Ansa.it “Minha casa foi destruída”, disse a tragédia à CNN. (ANSA)

Hajari disse: “Mais de 2.500 alvos terroristas foram atingidos na Faixa” desde o início das operações em Gaza em ataques terrestres, marítimos e aéreos, acrescentando que os soldados continuam a “eliminar terroristas em combate corpo a corpo e ataques aéreos à infra-estrutura do Hamas, depósitos de armas, centros de observação e centros de comando e controle no setor.” Hajri, que já tinha acusado o Hamas de instalar a sua liderança militar na base e sob o Hospital Al-Shifa, deu hoje novos exemplos desta estratégia, mencionando o Hospital Sheikh Hamed (uma instituição financiada pelo Qatar) e o hospital “indonésio” no norte . Do setor. Usando fotografias e telefonemas, o porta-voz afirmou que a ala militar do Hamas utiliza estes edifícios para as suas atividades militares. Entre os milhares de vítimas há também aqueles que tentam informar sobre a guerra e a catástrofe humanitária. De acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas, pelo menos 36 jornalistas e trabalhadores da comunicação social morreram desde o início do conflito. De acordo com a organização sediada em Nova Iorque, a guerra entre Israel e o Hamas tornou-se o período mais sangrento para os repórteres de conflito desde que o Comité para a Proteção dos Jornalistas começou a documentar as baixas jornalísticas em 1992. Das 36 mortes documentadas, 31 eram palestinianas, 4 israelitas e 1 Libanês. . Oito jornalistas teriam ficado feridos, três desaparecidos e outros oito foram presos.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA