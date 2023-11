Israel – O Hamas está em guerra, notícia de hoje. Gaza está sitiada e o ataque final está pronto. Os Estados Unidos implantam um submarino nuclear no Oriente Médio

• É o trigésimo dia de guerra: mais de 9.700 palestinos foram mortos, segundo o Hamas. 1.400 israelenses; 241 reféns em Gaza.

• Ataques intensos em Gaza. Exército: “Gaza está sitiada e entraremos nela dentro de 48 horas.”

• Khamenei reúne-se com os líderes do Hamas, Haniyeh, no Irão.

• Netanyahu: “Não ao cessar-fogo até que os reféns regressem às suas casas.”

• Palavras e abreviaturas para compreender o conflito: Aqui está o glossário.

• A história do conflito entre palestinos e israelenses, explicada aqui.

06h22 – Mídia palestina: “Bombardeios noturnos em Gaza matam pelo menos 27 pessoas.”

Pelo menos 27 pessoas foram mortas em bombardeios noturnos em Gaza. Isto foi apoiado pela Agência de Notícias Palestina Wafa, conforme relatado pela Al Jazeera. Em detalhe, pelo menos 15 pessoas foram martirizadas no bairro Tal Al-Sultan, na cidade de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza. Outras 10 pessoas também foram martirizadas em Al-Zawaida, no centro da Faixa de Gaza, enquanto outras duas foram martirizadas num ataque a uma casa no campo de refugiados de Jabalia. “As autoridades ou os serviços de emergência não conseguiram chegar a algumas áreas de Gaza devido aos pesados ​​bombardeamentos – afirmou Wafa – e o número de mortos provavelmente será maior.”

06h05 – Familiares mantidos reféns pelo Hamas estão em Washington para pedir ajuda

Familiares de alguns cidadãos israelitas raptados pela organização islâmica palestiniana Hamas durante o ataque de 7 de Outubro a Israel viajaram para Washington para exigir a libertação dos seus familiares e mais assistência das autoridades norte-americanas e internacionais. Familiares dos reféns reuniram-se ontem em frente à sede da Cruz Vermelha americana, carregando fotos de seus entes queridos que estão atualmente detidos pelo Hamas. Os voluntários presentes na manifestação distribuíram panfletos com os dizeres “sequestrados” sobre fotos daqueles que ainda estão nas mãos da organização palestina. “Já se passaram 30 dias e não sabemos em que condições eles vivem ou como estão sendo tratados”, disse Itay Raviv, um dos palestrantes do evento, aos participantes. “Nem sabemos se eles estão vivos ou não.” Raviv também se referiu ao Holocausto, dizendo: “O mundo permaneceu em silêncio. Nunca mais fique em silêncio. Precisamos da sua ajuda para trazer nossos entes queridos para casa.” READ Guerra russo-ucraniana, ataque a um depósito de petróleo em Belgorod | Moscou: "Vai sobrecarregar as negociações"

04h47 – Ajuda Humanitária em Gaza, Kamala Harris fala com países parceiros

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, discutirá com líderes estrangeiros os esforços do governo Biden para aumentar o fluxo de ajuda humanitária para Gaza. Segundo noticiou o jornal The Guardian (citando a Reuters), uma conversa telefónica está marcada para segunda-feira e terá lugar enquanto o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, realiza trabalhos diplomáticos no Médio Oriente: depois de ter estado no Iraque e na Cisjordânia , ele está agora na Turquia para conversações com o seu homólogo Hakan.Fidan.

03h21 – Agências da ONU pedem cessar-fogo imediato em Gaza

As principais agências humanitárias da ONU e instituições de caridade internacionais apelaram a um “cessar-fogo humanitário imediato” em Gaza. É o que lemos numa declaração conjunta assinada, entre outros, pelos líderes da OSHA, da UNICEF, do Programa Alimentar Mundial, da Organização Mundial de Saúde, da Save the Children e da Care International. O memorando descreveu a situação em Gaza como “terrível” e “inaceitável”.

01h33 – Os Estados Unidos também implantam um submarino nuclear no Oriente Médio

Os Estados Unidos estão a exercitar os seus músculos no Mediterrâneo como forma de dissuasão contra o conflito crescente entre o Hamas e Israel: o Comando Central militar dos EUA anunciou no dia 10 deste mês que um submarino nuclear da classe Ohio foi implantado na área sob a sua responsabilidade , que se estende desde o nordeste de África, passando pelo Médio Oriente, até à Ásia Central e do Sul. A carta chega dois dias depois de a Marinha anunciar que dois grupos de ataque de porta-aviões – o Gerald Ford e o Dwight Eisenhower – lançaram aeronaves e praticaram defesa antimísseis durante um exercício de três dias no Mediterrâneo. READ Ucrânia, o peso do fator humano na ofensiva russa no Donbass- Corriere.it

00h58- Jordânia libera ajuda a Gaza. Rei Abdullah: “Este é o nosso dever.”

O rei Abdullah da Jordânia anunciou o envio de ajuda médica urgente à Faixa de Gaza por aviões militares: este é o primeiro envio de ajuda humanitária para a zona sitiada, que até agora só recebeu abastecimentos através da passagem fronteiriça de Rafah. Com “Egito”. “Nosso corajoso pessoal da Força Aérea enviou ajuda médica urgente ao hospital de campanha jordaniano em Gaza à meia-noite. “É nosso dever ajudar os nossos irmãos e irmãs que foram feridos na guerra em Gaza”, disse o Rei Abdullah II da Jordânia em 10 de Janeiro.

00h17 – Programa Alimentar Mundial: Abastecimento alimentar suficiente para cinco dias em Gaza

Os actuais fornecimentos de alimentos básicos em Gaza são suficientes para mais cerca de cinco dias. Isto é apoiado pelo Programa Alimentar Mundial, pela agência de ajuda alimentar das Nações Unidas e pela maior organização humanitária do mundo. De acordo com Cindy McCain, Directora Executiva do Programa Alimentar Mundial, a situação da população de Gaza é “catastrófica” porque não estão a ser enviados alimentos suficientes para a zona de guerra.

19h58 – Exército: Cidade de Gaza será sitiada dentro de 48 horas

O exército israelense espera que a cidade de Gaza seja completamente cercada dentro de 48 horas e que os combates comecem dentro da cidade. As Forças de Defesa de Israel anunciam isso.

19h37 – Gaza, milicianos contra tanques: técnicas de combate do Hamas e contramedidas israelenses

(Por Guido Olímpio) Os soldados israelitas envolvidos em Gaza dizem-lhe: O inimigo está lá, mas é difícil vê-lo porque está a utilizar o seu território da melhor forma possível. Os Mujahideen, vestidos à paisana, posicionam-se numa casa destruída, protegida por um portão, atrás de um muro em ruínas e “disparam” RPGs antitanque modificados com carga dupla. Depois recuam, passando por fendas abertas nas paredes ou aproveitando aquelas criadas por tiros de canhão. Em alguns casos, mergulham em túneis. READ «Una trama anti Ratzinger ma Francesco non c'entra»- Corriere.it